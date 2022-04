È il momento giusto per sistemare gli spazi esterni di casa e abbellire con cura ogni angolo, approfittando delle belle giornate. In questo modo potremo sfruttare al massimo giardini e terrazzi, anche quelli più stretti, per sorseggiare un aperitivo e semplicemente rilassarci.

La prima cosa da fare è scegliere le migliori specie di piante che fioriscono in questo periodo, fino alla fine dell’estate, che siano resistenti e possano crescere velocemente.

Di sicuro dovremo acquistare o ripristinare i grandi vasi e le fioriere, per dare armonia e migliorare l’atmosfera. Un altro aspetto da non sottovalutare è cercare di posizionarli, e anche decorarli, in modo funzionale e fantasioso. Non scordiamo che potremo sfruttarli per garantire la giusta privacy e creare la giusta riservatezza al nostro angolo verde.

Per riempire le fioriere e usarle come perfetto divisorio ecco 3 originali idee decorative e 3 piante dai fiori splendidi

Nell’eventualità in cui non abbiamo voglia di acquistare nuove fioriere, usiamo quelle che possediamo, anche se il loro aspetto non è perfetto, perché in pochi gesti potremo trasformarle.

Un modo molto originale per decorarle è usare dei finti mattoni o delle pietre per rivestire i vasi rettangolari più rovinati o scoloriti dal sole. Esistono in commercio dei pannelli già predisposti con finte mattonelle, mattoncini o listelli, realizzati in diversi materiali leggeri e resinati. Se vogliamo dedicare qualche ora al fai da te, però, potremo incollare a mano delle pietre raccolte o delle canne di bambù o incannucciato.

Mentre se l’obiettivo è cercare qualcosa di ancora più originale, allora basterà recuperare una vecchia cassettiera, conservata in cantina, per potere fare crescere le nostre piante.

In alternativa, ricicliamo delle cassette di legno, disponiamone 3 a torre, rivestiamo l’interno con l’apposito tessuto e trapiantiamo qualche bella pianta colorata.

Le specie da siepe

Se abbiamo la fortuna di avere abbastanza spazio, la cosa migliore sarebbe usare la potenzialità delle fioriere per creare dei divisori o separé, in grado da schermare lo spazio interno.

Per riempire le fioriere e usarle come perfetto paravento, o parete, potremo scegliere alcune tipologie di piante adatte, oltretutto dall’aspetto meraviglioso.

Vivere benissimo in vaso il Pitosforo, una specie che produce fin dalla primavera dei graziosi fiorellini bianchi e gialli, che emanano un buon profumo.

Sono splendidi anche i grandi fiori luminosi e colorati del Rododendro, una pianta sempreverde ornamentale da siepe con delle foglie verdi lucide.

Molto particolare, poi, è la Feijoa, una pianta d’origine Brasiliana, dai fiori meravigliosi e scenografici. Sopporta bene il cado e anche la siccità. Inoltre, dopo la fioritura primaverile produce dei frutti commestibili dal sapore dolce.

