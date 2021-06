Sono ancora disponibili i bonus acquisto e rottamazione con caratteristiche e presupposti diversi che bisogna conoscere bene. In particolare scade a dicembre 2021 l’imperdibile bonus auto che fa risparmiare anche il 40% sul prezzo dell’auto nuova.

Il bonus che scade il 30 giugno 2021

Si tratta di un vantaggio riservato a chi acquista un’auto nuova e non usata. Ecco i dettagli. Bisogna comprare un’auto con emissioni inferiori a 60 g/Km di CO2 con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2011. Il veicolo rottamato deve essere classe inferiore alla Euro 6. In questo caso il venditore può concedere uno sconto fino a 2.000 euro. Il prezzo di acquisto però non deve superare i 40mila euro. Come detto, questo particolare bonus scade il 30 giugno 2021.

Il contributo di euro 1.000,00

Se nel caso precedente non si rottama nessuna auto il contributo massimo in cui si può sperare è di 1.000 euro di sconto dal venditore. Ovviamente per tutti gli sconti che dipendono dalla concessionaria è necessario informarsi bene in sede di preventivo.

Scade a dicembre 2021 l’imperdibile bonus auto che fa risparmiare anche il 40% sul prezzo dell’auto nuova

Ora parliamo del super sconto del 40% e vediamo di cosa si tratta.

È il trattamento più favorevole tra tutti quelli previsti. Riguarda l’acquisto di un’auto nuova interamente elettrica con potenza inferiore al 150 kW. Come detto, il contributo massimo è pari al 40% del prezzo. Tale sconto però spetta solo alle famiglie con ISEE inferiore a 30mila euro, e scade il 31 dicembre 2021. In questo caso, il prezzo di partenza dell’auto non deve superare i 30mila euro.

A chiedere il bonus pensa il concessionario

Infatti, il cliente deve solo portare l’ISEE, mentre il concessionario chiederà il bonus compilando il modulo sul sito del ministero. La famiglia in questione riceverà immediatamente lo sconto sul prezzo di acquisto.

Così la famiglia potrà andare in vacanza con l’auto nuova e con il bonus per l’albergo.