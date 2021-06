Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio noto come Recovery Plan, sono previsti investimenti per 222 miliardi. Obiettivo dichiarato del Piano Nazionale è quello di accompagnare il Paese in una transizione ecologica, una sorta di “svolta green” per l’Italia. In quest’ottica il governo ha previsto un vero e proprio rilancio dell’economia agricola.

Una buona fetta di questi investimenti saranno destinanti all’economia circolare e all’agricoltura sostenibile. A ciò si aggiunge la politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In altre parole, investire nel settore agricolo non è mai stato così conveniente. Sfruttare queste politiche economiche ed i relativi fondi potrebbe essere un’ottima idea per guadagnare tantissimo con un terreno agricolo e diventare imprenditori di successo.

A questo proposito, un mercato che negli ultimi anni ha fatto registrare numeri in costante ascesa è quello del melograno. Un esempio tangibile di questa crescita è il boom avuto dal succo di melograno, praticamente venduto ovunque.

Ecco perché la coltivazione dei melograni potrebbe essere un’idea di successo

In poco tempo il melograno è passato dall’essere una semplice pianta ornamentale di qualche giardino a diventare un frutto dal consumo sfrenato. Il motivo di questa improvvisa esplosione del mercato è principalmente dovuto alle sue incredibili proprietà benefiche e antiossidanti. Con il suo concentrato di vitamine, sali minerali e polifenoli, il melograno è ormai entrato nella dieta quotidiana degli italiani. Un po’ come accade per le bacche di goji, questo frutto è ormai considerato un vero e proprio superfood!

La sua coltivazione è semplice e poco dispendiosa. Si stima che un ettaro di melograni possa generare un reddito di circa 20.000 Euro annui.

Un’altra importante considerazione riguarda il mercato italiano. Attualmente la produzione italiana copre solo il 30% circa del fabbisogno. Un motivo in più per decidere di cimentarsi in questa coltivazione. Avviare questa attività potrebbe davvero essere un’ottima idea per guadagnare tantissimo con un terreno agricolo e diventare imprenditori di successo.

Ecco un ulteriore approfondimento sulle grandi potenzialità di questo business.