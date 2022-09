Quale rimedio naturale usare contro gli afidi e la cocciniglia nell’orto biologico? Una delle possibili risposte è il sapone di Marsiglia, un corrobante potenziatore delle difese delle piante.

Trova spesso impiego nelle pulizie casalinghe. Si usa per il lavaggio a mano dei panni, delle scarpe da ginnastica e anche per preparare detersivi per piatti e stoviglie. Queste sono solo alcune delle motivazioni per cui può tornare molto utile averne una confezione in casa. Per la ragione che abbiamo detto, torneranno molto utili anche a tutte le persone che amano avere un piccolo giardino e orto domestico e vogliono ricorrere ad un rimedio semplice, veloce da utilizzare e quasi del tutto privo di pericoli per le piante.

Quali insetti pericolosi per l’orto si possono scacciare con questo rimedio

Abbiamo già citato afidi e cocciniglie, ma non sono gli unici insetti che si possono scacciare dall’orto utilizzando il sapone di Marsiglia.

Tra questi ci sono anche le cicaline, la tingide, i tripidi, la mosca bianca, la psida e in generale tutti quanti i parassiti a tegumento molle. Inoltre può contribuire a scacciare indirettamente le formiche o almeno a diminuirne il numero, siccome rimuove la melata.

Eliminare gli afidi, la cocciniglia e altri parassiti dell’orto con il sapone di Marsiglia

Per preparare una soluzione adatta ad un piccolo orto o giardino servirà soltanto del sapone di Marsiglia diluito in acqua. Le dosi sono di circa 20 grammi in ogni litro di acqua.

Ottenuta una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, basterà spruzzarla sulle parti delle piante che sono sottoposte all’attacco degli insetti citati precedentemente. Precisamente foglie, steli e fiori, che devono essere nebulizzati sempre a circa 20 centimetri di distanza.

Quando usare il sapone di Marsiglia sulle piante

Per proteggere gli insetti impollinatori come bombi, api e farfalle, si consiglia di evitare di applicare questo rimedio nel corso della stagione della fioritura. Per evitare che le foglie o i fiori su cui viene applicato si secchino, si raccomanda inoltre di erogare il trattamento solo durante le ore serali, quando il sole è completamente tramontato.

Quanto dura la sua azione

Sfortunatamente, questo rimedio ha una breve durata. Infatti, il suo effetto dura fin quando la soluzione non si asciuga completamente. Pertanto, potrebbe essere necessario doverlo ripetere più volte per assicurarsi che gli insetti debellati non infestino nuovamente la pianta.

In questo modo, sarà possibile eliminare gli afidi, la cocciniglia e altri parassiti dell’orto per un po’ di tempo.

