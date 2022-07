La lavatrice è uno strumento molto utile in casa e anche una delle migliori invenzioni. Insieme agli altri elettrodomestici semplifica la vita di molte casalinghe. Se si pensa che una volta i panni venivano lavati a mano uno per uno, invece ora si mettono insieme nel cestello di questa fantastica macchina.

Si dice che la lavatrice sia stata inventata da un americano intorno al 1870. Tuttavia già nel Regno delle due Sicilie, verso il 1850, c’era già una macchina per lavare i panni e in particolare le camicie. Era tanto grossa che ne riusciva a lavare circa 1000 in una sola volta. Oggi le lavatrici sono dotate di diversi programmi, per venire incontro alle più svariate esigenze.

Come è pratico e veloce il suo utilizzo, così anche facilmente si formano delle incrostazioni di calcare o dei cattivi odori. Il calcare si forma a causa dell’acqua che è troppo dura, cioè ricca di calcio e magnesio. È difficile da eliminare. Alcuni prodotti permettono di ridurne notevolmente la presenza nell’acqua, come ad esempio il sale. Altri invece si utilizzano come pulenti. Tra questi vi è l’aceto, che funziona abbastanza bene sulle piccole macchie di calcare.

Ecco l’orario migliore per fare il bucato in lavatrice risparmiando sull’elettricità e quando stendere i panni

Una volta pulita per bene la lavatrice dalle incrostazioni e dalla puzza, si può fare il bucato. Si possono scegliere i programmi eco, che fanno risparmiare un po’. In questo periodo di crisi in cui il gas e l’elettricità costano moltissimo, economizzare conviene sempre.

Anche per fare il bucato ci sono degli orari più indicati, in cui si paga meno il costo dell’elettricità. Questo aspetto è da prendere in considerazione perché, quando si fa il bucato, si consuma più elettricità che acqua. Infatti il costo maggiore per una lavatrice riguarda il fatto di dover riscaldare l’acqua.

Inoltre i fornitori di elettricità preferiscono alcuni orari d’utilizzo rispetto ad altri. Sarebbe a dire che se si utilizzasse l’elettricità in determinati orari, questa costerebbe di meno rispetto ad altri.

Utilizzando la lavatrice dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, si paga di più. Invece facendo il bucato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 si paga di meno. Come anche il sabato, dalle 7 alle 23.

Gli orari per risparmiare

Ma la fascia più conveniente di tutte, dove si paga di meno è dal lunedì al sabato. Gli orari sono dalle 23 alle 7 del mattino. Per la domenica e i giorni festivi la convenienza massima è per tutta la giornata. Allora ecco l’orario migliore per fare il bucato in lavatrice e risparmiare.

Dopo il lavaggio, bisogna stendere i panni. Il momento migliore per farlo è subito dopo che è terminato il ciclo di lavaggio. Si eviterebbero macchie e muffe. Il modo migliore per stendere il bucato è di farlo all’aria aperta se è possibile.

