Mangiare è indubbiamente uno dei più grandi piaceri della vita ma, per farlo bene, è necessario conoscere i trucchi del mestiere. Le preparazioni da conoscere in cucina sono moltissime e queste non fanno riferimento solo alle modalità di cottura.

Infatti per padroneggiare quest’arte è necessario conoscere anche lo sconfinato Mondo delle salse, capaci di rendere esaltante anche il piatto più anonimo.

Infatti avevamo già toccato questo argomento descrivendo come fare una delle 5 salse madri della cucina, ovvero la besciamella.

In seguito, invece, vedremo come fare in casa una perfetta maionese in casa con pochi sforzi e utilizzando poco olio.

Emulsioni

Il concetto alla base della maionese è quello dell’emulsione, ovvero legare una parte grassa ed una parte liquida che normalmente si separerebbero.

Vediamo allora come realizzare una perfetta emulsione per realizzare una deliziosa maionese.

Il metodo che tutti conosciamo è quello di utilizzare la frusta e montare a mano gli ingredienti. Questo è un metodo tradizionalista e sicuramente fedele alla ricetta originale ma richiede tempo e soprattutto energia da vendere.

Molto più comodo è utilizzare un banale frullatore ad immersione per montare alla perfezione gli ingredienti, ma anche in questo caso è necessario conoscere i passaggi giusti.

Come fare in casa una perfetta maionese da chef in modo velocissimo utilizzando pochissimo olio

Infatti abbiamo 2 alternative per realizzare una velocissima maionese, la prima delle quali richiederà più olio. Possiamo scegliere di mixare da subito tutti gli ingredienti. in questo caso dovremo mettere in un contenitore dai bordi alti un tuorlo d’uovo, un pizzico di sale, un cucchiaio di aceto, uno di senape e 200 ml di olio di semi.

Inseriamo nel contenitore il frullatore e mixiamo facendo in modo che gli ingredienti si amalgamino e montino. In questo modo otterremo la maionese ma potremmo correre il rischio che risulti troppo liquida o troppo grassa. Ma allora come fare?

La maionese perfetta e leggera con un solo trucchetto

Quello che farà la differenza sarà aggiungere l’olio di semi a filo consentendoci di utilizzarne circa la metà rispetto al primo metodo.

Sempre in un contenitore dai bordi alti, dunque, inseriremo:

un tuorlo;

un cucchiaio di aceto;

un cucchiaio di senape (facoltativo);

un pizzico di sale.

Cominciamo a frullare questi ingredienti fin quando non cominceranno a legare e solo a questo punto aggiungeremo gradualmente a filo l’olio. Inserendo a poco a poco l’olio daremo il tempo ai liquidi e ai grassi di unirsi dando così vita ad una perfetta maionese stabile e leggera.

Lettura consigliata

Dimenticheremo lasagne, risotti e cannelloni perché per stupire gli invitati serve questo semplice primo piatto al forno