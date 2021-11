In Italia sono 9 milioni le persone che soffrono di dolori articolari e muscolari. Questi problemi incidono profondamente sulla vita quotidiana, perché possono rendere difficili anche le azioni più banali.

Molte persone, infatti, iniziano già dalla mattina ad avvertire questi dolori. Si tratta, in particolare, di manifestazioni dolorose a carico di una o più articolazioni.

Normalmente le persone sono abituate a trattare questi problemi attraverso l’assunzione di medicinali. In realtà, però, diversi studi dimostrerebbero che un’alimentazione specifica potrebbe essere ugualmente vantaggiosa per lenire i dolori.

Gli alimenti che scegliamo di portare in tavola ogni giorno, infatti, sono fondamentali per salvaguardare il nostro benessere. Basti pensare al potere di questi 6 semi altamente benefici per l’organismo che aiuterebbero a prevenire influenza e malanni di stagione.

Torniamo, invece, ai dolori articolari e scopriamo insieme quali sarebbero gli alimenti più efficaci per alleviare questi fastidiosi problemi.

Sarebbero un grande aiuto contro i dolori alle ossa questi alimenti che ridurrebbero le infiammazioni

La maggior parte delle persone convive con qualche dolore. I cambiamenti di temperatura, le abitudini scorrette, i ritmi imposti dal lavoro, sono tutte cause che possono dare origine a dolori articolari e muscolari.

Tra i dolori localizzati più diffusi c’è sicuramente il dolore alla cervicale. A tal proposito, ricordiamo di fare attenzione perché il dolore alla cervicale può derivare da questo errore stupido che commettiamo quotidianamente.

Un altro errore che può incidere sui dolori, in particolare su quelli articolari, è l’alimentazione scorretta. Infatti, come riporta Humanitas Research Hospital, esistono diversi studi che dimostrano quanto un’alimentazione specifica possa essere efficace per alleviare questi dolori.

Ecco quali sarebbero gli alimenti migliori

Nel 2015 uno studio americano ha evidenziato un legame tra diminuzione di questi dolori e dieta mediterranea. In particolare, i benefici deriverebbero dal consumo di alcuni alimenti specifici.

Tra questi ritroviamo l’olio di pesce che, grazie al contenuto di omega 3, avrebbe un effetto benefico sul nostro corpo. Nello specifico, funzionerebbe anche come antinfiammatorio e quindi sarebbe molto efficace per alleviare i dolori articolari.

Via libera a questi ingredienti colorati e sfiziosi

Anche le spezie avrebbero proprietà antinfiammatorie. Stiamo parlando, in particolare, di zenzero e curcuma. Soprattutto quest’ultima, come riporta il sito di Humanitas, ha trovato impiego nel trattamento dell’osteoporosi e dell’artrite.

Una bevanda davvero eccellente

Molte persone trascurano il tè verde, eppure questa bevanda è nota per le sue infinite proprietà benefiche. In particolare il tè verde funzionerebbe anche come antinfiammatorio. Inoltre, pochi sanno che questa bevanda sarebbe un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

Molte persone trascurano il tè verde, eppure questa bevanda è nota per le sue infinite proprietà benefiche. In particolare il tè verde funzionerebbe anche come antinfiammatorio. Inoltre, pochi sanno che questa bevanda sarebbe un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

Ricordiamo che nella dieta mediterranea è compreso anche un consumo regolare di verdure. Nello specifico non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola le crucifere, come rape, cavoli e cavolfiori, broccoli e verza. Anche questi alimenti, infatti, sarebbero in grado di lenire infiammazione e dolore.