Il nostro carattere lo possiamo immaginare come un diamante: sicuramente unico ma soprattutto dotato di mille sfaccettature. Dentro di noi, infatti, albergano diverse qualità in un misto di pregi e difetti.

Chi crede nell’astrologia ritiene che queste derivino per gran parte dal nostro segno zodiacale che ci imprimerebbe una certa personalità al momento della nascita.

In particolare, sarebbe il Sole ad attribuirci un segno zodiacale piuttosto che un altro in base a quale punto dello zodiaco illuminava nel momento esatto in cui siamo venuti al Mondo.

Pochi sanno, però, che le nostre migliori qualità o il nostro caratteraccio deriverebbero anche da un altro insieme di segni: quelli lunari.

Oltre a quelli zodiacali questi segni influenzati dalla Luna potrebbero rivelare sorprendenti aspetti del nostro carattere

I segni lunari si attribuirebbero sempre al momento della nascita, considerando la posizione della Luna all’interno dello zodiaco in quel preciso momento.

Sarebbero sempre 12, avrebbero gli stessi nomi di quelli zodiacali ma ci parlerebbero più di emozioni, intuizioni e sentimenti.

Per scoprire il proprio basterebbe andare su Internet e fare qualche ricerca muniti di alcune informazioni che sono ora, data, luogo di nascita.

Segni lunari e caratteristiche

Partiamo da quelli che convenzionalmente hanno come elemento il fuoco. I nati sotto il segno lunare dell’Ariete sarebbero estremamente generosi, ma altrettanto permalosi e litigiosi. In più, spesso non riuscirebbero ad attivare il filtro “cervello-bocca” lasciandosi dominare dall’impulsività.

Il segno lunare del Leone, invece, confermerebbe un carattere ambizioso, determinato, generoso ma a volte iroso con chi lo calpesta.

Infine, coloro che hanno la Luna in Sagittario sarebbero sempre a caccia di nuove avventure ed emozioni, irrequieti, ottimisti e fedeli.

Elemento terra

Il Toro sarebbe un segno lunare particolarmente festaiolo e avvezzo a godere di tutti i piaceri della vita. Chi scopre di essere Toro, poi, capisce finalmente da dove deriverebbe tutta quella gentilezza e lealtà.

I nati sotto il segno lunare della Vergine sarebbero molto precisini ma anche pazienti e incapaci di nutrire rancore.

Infine, chi è del Capricorno potrebbe vantare tenacia e ambizione alle stelle scoprendo l’origine di quel pizzico di gelosia e possessività.

Elemento aria

Quelli che hanno la Luna in Gemelli sarebbero spiccatamente sentimentali, allergici ai cambiamenti e dotati di un’allegria travolgente.

I nati sotto il segno lunare dell’Acquario sarebbero particolarmente intuitivi e indipendenti ma dovrebbero fare i conti con una difficoltà a manifestare i propri sentimenti.

Completiamo con le persone Bilancia che sarebbero i cervelloni del gruppo, aspetto che li porterebbe ad essere troppo razionali nei sentimenti anche se affettuosi.

Elemento acqua

Chi è del Cancro, per sua natura guidato dalla Luna, scopre finalmente da dove arriverebbe il suo essere fifone. Però, potrebbe vantarsi anche di essere un abile osservatore che non si ferma mai all’apparenza.

Coloro che hanno la Luna nello Scorpione, poi, sarebbero estremamente passionali anche se difficilmente aprirebbero il proprio cuore con sincerità. Inoltre, sarebbero riflessivi e leggermente rancorosi.

Infine, il segno lunare dei Pesci sarebbe il vero sognatore dell’intera comitiva, empatico, sensibile, creativo ma a volte insicuro.

Quindi, oltre a quelli zodiacali questi segni lunari sarebbero da conoscere perché ci potrebbero rivelare qualcosa in più su noi stessi.

