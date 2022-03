Quanti di noi vorrebbero essere ricchi sfondati? Probabilmente chiunque. Eppure, spesso e volentieri la fortuna sembra voltarci le spalle e premiare qualcun altro. Pensiamo solo a tutte le volte che abbiamo giocato alla lotteria. Tentativo dopo tentativo, nessun esito è andato a buon fine.

I più fortunati non hanno bisogno di attirare la buona sorte perché, come si dice, nascono con la camicia. Ma la maggior parte di noi non ha avuto questo privilegio. Per cui ci si limita a sperare in un futuro migliore, magari pieno di soldi e soddisfazioni. Per fortuna, però, sembrerebbe che non si debba per forza attendere passivamente la dea bendata.

Riti propiziatori

Esisterebbero delle tecniche che ci aiuterebbero ad attrarre la fortuna dalla nostra parte. Sono delle specie di riti propiziatori che favorirebbero l’ingresso in casa del successo, anche sottoforma di vincite economiche.

Senza dubbio, il sistema più comune è quello di bruciare dell’incenso. Questo metodo dovrebbe allontanare la negatività e fare da calamita per l’amore e le sensazioni positive. C’è chi dice che possa funzionare anche mettere alcune monete in un contenitore di legno. Per attuare il rito, dovremo prenderne tra le mani alcune ed esprimere un desiderio a occhi chiusi.

Sta a noi crederci o meno, ma potrebbe valere la pena fare un tentativo. Oltre a queste soluzioni, potremmo attuare uno stratagemma ancora più semplice. Si tratta di creare una sorta di portafortuna o amuleto (chiamiamolo come vogliamo) che ci aiuti finalmente a dare una svolta alla nostra vita.

Si dice che basti tenere quest’oggetto in camera per attirare un mare di soldi, fortuna e possibili vincite in casa

Se la scalogna sembra non lasciarci in pace o vogliamo semplicemente migliorare la situazione economica, potremmo attuare un pratico sistema. Non sarà necessario ricorrere a una macumba con tanto di musica e danze propiziatorie. Al contrario, dovremo solamente affidarci a un ingrediente che abbiamo sempre in casa; o più precisamente dentro la dispensa.

Si tratterebbe dello zucchero. Sembra che nella simbologia questo semplicissimo elemento si associ a fortuna e prosperità. Per questo potrebbe tornarci estremamente utile nella nostra personale ricerca della felicità.

La modalità d’uso è piuttosto semplice: ci basterà riempire di zucchero un contenitore di vetro e conservarlo in un luogo fresco vicino a noi. Si dice che basti tenere quest’oggetto in camera e le nostre tasche potrebbero beneficiarne. Abbiniamo un po’ di meditazione quotidiana per concentrarci e la fortuna potrebbe finalmente bussare alla porta.