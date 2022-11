Sarebbe utilissimo pulire le narici con lavaggi fai da te e con rimedi naturali sulla secchezza nasale

Nella cura del nostro corpo la pulizia e l’igiene sono molto importanti. Non basta, infatti, vestirci bene e sfoggiare un taglio di capelli di tendenza. Docce e idratazione, oltre ad evitare eccessi di vario tipo, potrebbero influire sul nostro benessere. C’è qualcosa, però, che in molti trascurano. Parliamo del naso. Questa parte del viso ci permetterebbe di sentire odori, profumi e influirebbe sul senso del gusto.

Come è noto, attraverso il naso introduciamo l’aria. Nelle narici ci sarebbero delle ciglia che funzionerebbero da filtro. Nel naso, inoltre, l’aria che respiriamo si riscalderebbe.

Perché sarebbe utilissimo pulire le narici con lavaggi fai da te

Negli ambienti dove viviamo, lavoriamo e anche facciamo due passi spesso potremmo respirare polveri sottili, pollini, sostanze di vario genere che potrebbero irritare il naso. Per non parlare di eventuali infezioni alle vie aeree inferiori. Il lavaggio potrebbe essere molto utile anche se si svolgono attività come quelle edili e anche se si è allergici.

Fare lavaggi al naso potrebbe in alcuni casi prevenire delle complicanze e farci respirare meglio. Sarebbe come pulire il filtro dei condizionatori di casa, in sostanza.

La tecnica più vecchia di pulizia nasale sembrerebbe legata allo Yoga. In questo caso si potrebbe usare uno strumento, il Neti pot, che ricalca quello tradizionale.

Come fare il lavaggio nasale

Vediamo ora come effettuare il lavaggio. Mettiamo la testa in basso verso il lavandino e inclinata sul lato opposto alla narice che stiamo per lavare. Respiriamo con la bocca durante l’operazione. Possiamo usare il Neti pot, un dispositivo medico acquistato in farmacia o una siringa da 10 cc priva di ago.

Per quanto riguarda il liquido da usare, dovrebbe essere una soluzione fisiologica intiepidita. Seguiamo le istruzioni dei dispositivi oppure preleviamo un po’ di liquido con la siringa. Con questa ci limiteremo a un getto, con altri metodi l’acqua avrebbe un flusso diverso, uscendo poi dall’altra narice.

Dopo il lavaggio sputiamo l’eventuale residuo finito in gola e soffiamo delicatamente il naso.

Pulire le narici un’ora prima di andare a dormire, infine, potrebbe aiutare il riposo notturno respirando meglio.

Qualche rimedio in caso di secchezza nasale

Sarebbe utilissimo pulire le narici con lavaggi fai da te, quindi. Per quanto riguarda poi la sensazione di secchezza, se è continua e accompagnata da problemi anche in altre parti del corpo, sarebbe opportuno fare una visita medica.

Escludendo una causa patologica, la secchezza nasale potrebbe derivare da un ambiente non abbastanza umido. Servirebbe installare un umidificatore o almeno fare dei suffumigi con acqua e alcune gocce di olio essenziale di menta. In questo modo potremmo avere anche dei benefici in caso di raffreddore.

Un altro rimedio sarebbe l’applicazione di un po’ di olio di mandorle o di cocco, che allevierebbero anche le irritazioni.