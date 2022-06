È possibile preparare un dolce con soli tre ingredienti e senza neanche accendere il forno? La risposta è sì. Chi ama la classica torta alle mele dovrebbe sapere che ne esiste anche una versione fredda perfetta per l’estate.

La ricetta che vedremo a breve, invece, è l’ideale per gli amanti dei dolci al cioccolato fatti in casa. Per prepararla serviranno dei biscotti, un vasetto di yogurt bianco e la propria crema alla nocciola preferita. Una volta procuratisi solo 3 ingredienti, basterà seguire il procedimento che illustreremo, è veloce e assolutamente anche alla portata di chi è alle prime armi in cucina.

Dosi per 6 persone

125 g di yogurt bianco o di un qualsiasi formaggio cremoso;

400 g di crema di nocciole;

400 g di biscotti, preferibilmente al cioccolato;

cacao in polvere (facoltativo).

Solo 3 ingredienti per preparare questa golosissima torta al cioccolato senza farina, uova, burro o olio e che non ha bisogno di cottura

Prima di tutto, bisogna sbriciolare i biscotti. In seguito, aggiungere lo yogurt oppure il formaggio e mescolare per bene. Dividere in due il composto ottenuto e metterne metà in una tortiera rivestita di carta forno, compattandola e dandole la forma del recipiente.

Mettere l’altra metà all’interno di un vassoio e fare lo stesso. Dunque, farcire la metà di impasto messa nella tortiera con della crema di nocciole. Quindi, unire i due dischi all’interno della tortiera. Se si vuole, completare il dolce con un’abbondante spolverata di cacao in polvere. Infine, lasciarlo a riposare in frigorifero per circa un’ora. Al termine di questo lasso di tempo, il dolce al cioccolato sarà pronto per essere mangiato come merenda o al termine di uno dei pasti principali, come dessert.

