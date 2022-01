Il riciclo creativo può dimostrarsi davvero utilissimo ogni giorno. Infatti, non molti lo sanno, ma gli oggetti presenti nella nostra casa possono avere tantissime funzioni diverse. Perciò, se si rompono o diventano troppo vecchi, non saremo costretti a buttarli. Piuttosto, in modo più semplice ed efficace, potremo trasformarli, lasciando spazio alla creatività e alla fantasia. Ci sono tantissime idee da poter mettere in atto e diversi oggetti che potrebbero prestarsi alla pratica del riciclo e che, soprattutto, potrebbero tornarci decisamente utili. Scopriamo perché sarebbe pura follia continuare a buttare i contenitori di pasticche e medicinali che abbiamo in casa.

Il riciclo creativo può essere davvero fantastico se abbiamo le idee giuste e la voglia di metterlo in pratica

Di riciclo creativo avevamo già abbondantemente parlato in passato, mostrando alcune utili idee che potrebbero catturare l’attenzione di diverse persone. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come riutilizzare in maniera davvero geniale i rotoli di carta igienica ormai finiti. Oppure, in un altro articolo, avevamo addirittura dato delle idee di riciclo creativo che potessero aiutarci a dare nuova vita al nostro vecchio materasso ormai da buttare. Oggi continuiamo a vedere gli oggetti che potrebbero avere una nuova funzione all’interno della nostra casa e che sarebbe un vero e proprio peccato gettare via.

Sarebbe pura follia continuare a buttare i contenitori di medicine finiti ora che sappiamo quanto possono essere utili

Oggi ci concentriamo sui contenitori ormai finiti di medicinali, meglio conosciuti come blister. Sembra incredibile, ma questi oggetti possono tornarci davvero utili, soprattutto se abbiamo dei bambini in casa. Infatti, grazie ad essi, potremmo creare dei piccoli occhi utili se vogliamo realizzare delle bambole in casa. Per prima cosa, procuriamoci un cartoncino nero e ritagliamo delle piccolissime forme ovali. Ognuna di esse andrà inserita in uno dei buchi che si trovano nel blister (dove prima erano riposte le medicine). Mettiamo sul bordo di ogni buco della colla e attacchiamo al di sopra un foglio di carta bianca. E ora il gioco è fatto.

Ci basterà tagliare i contorni di ogni vuoto che si trova sul blister per avere degli occhi simpaticissimi da incollare su disegni che raffigurano persone o da usare per delle bambole fatte in casa. Dunque, ora possiamo dirlo con certezza: buttare i contenitori di pasticche e medicinali sarebbe un grave errore, visto che potrebbero far divertire i nostri bambini. In questo modo, non solo gli insegneremo l’importanza del riciclo e della creatività, ma li terremo anche occupati durante diversi pomeriggi quando non possiamo uscire di casa.

Approfondimento

