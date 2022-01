Nella nostra tradizione i biscotti di ogni tipo sono fra i dolci più apprezzati. Generalmente, infatti, questi si conservano meglio delle torte e sono anche più pratici da trasportare e mangiare in ogni situazione. Non tutti però sanno come mantenerne intatti gusto e consistenza. In realtà, basta usare dei semplici stratagemmi e riusciremo a raggiungere questo obiettivo anche per lunghi periodi.

Una conservazione diversa per ogni tipo di biscotto

La conservazione dei biscotti dipende in larga parte dalla loro tipologia. Se si tratta di biscotti secchi, l’obiettivo è tenerli friabili e che, quindi, non perdano quella piacevole croccantezza. Per quanto riguarda i biscotti morbidi, il rischio è quello contrario. Infatti, nel tempo possono cedere umidità diventando duri come il cartone. Se poi si tratta di biscotti ripieni o decorati, bisogna fare delle altre considerazioni ancora. Va da sé che per ognuno di questi casi dovremo utilizzare una tecnica di conservazione diversa.

Come mantenere i biscotti freschi morbidi o friabili anche per settimane utilizzando questi semplici stratagemmi

In generale, la prima cosa da fare per la conservazione degli alimenti è limitare il contatto con l’aria. Quindi, dobbiamo assicurarci che i nostri biscotti siano chiusi in un contenitore ermetico che limiti proprio il passaggio dell’aria. Possiamo quindi utilizzare una busta alimentare con cerniera, un barattolo, un contenitore in plastica per alimenti o la classica scatola in latta della nonna. Nel caso dei biscotti secchi, questa precauzione potrebbe essere sufficiente per mantenerli buoni e croccanti. Assicuriamoci soltanto di riporli nel loro contenitore quando sono completamente freddi e asciutti. In ogni caso, meglio foderare la scatola con della carta da forno o dei tovaglioli. Questi possono assorbire un po’ di umidità e l’unto dei biscotti molto burrosi.

Se invece si tratta di biscotti morbidi, magari ricchi di zucchero, dobbiamo fare in modo che mantengano una certa umidità interna. Per fare questo alcuni consigliano di mettere un pezzo di mela o di carota all’interno della scatola. Questa effettivamente rilascerebbe dell’umidità poi assorbita dal biscotto, ma questa potrebbe diventare troppa e dovremmo anche cambiare il pezzettino ogni giorno. Un metodo più semplice prevede l’utilizzo di una fetta di pane. Non avremo bisogno di cambiarla e rilascerà la giusta quantità di umidità. Assicuriamoci che il pane non sia completamente secco.

Come conservare in caso di ripieno

Se però i biscotti morbidi hanno anche un ripieno facilmente deperibile, come ad esempio la crema pasticcera, potremo conservarli solo per massimo tre giorni. Oltretutto, la conservazione deve essere fatta in frigo. Il discorso cambia se i biscotti sono ripieni di marmellata, dato che questa si conserva più facilmente, o decorati con ghiaccia reale. In questo caso, sarà sufficiente creare degli strati di biscotti divisi con carta da forno all’interno di un contenitore ermetico. Ecco spiegato come mantenere i biscotti freschi morbidi o friabili.

Per scoprire altri trucchi per la cucina, vediamo come pulire il nostro tagliere nel modo giusto evitando muffe e germi. Oppure, vediamo come aggiungere un piccolo e comune oggetto che abbiamo in cucina può fare la differenza nella conservazione delle verdure.