Acquistare casa in una località turistica è il sogno di molte persone. Trascorrere il fine settimana immersi nella natura e lontani dalla quotidianità è un vero lusso. Che non sempre, però, possiamo permetterci. I costi delle case al mare sono molto elevati e le località più belle sono anche quelle più difficili da raggiungere. Immobilizzare una certa somma è una scelta delicata ed è necessario fare bene i conti.

Investire in una casa al lago ha diversi punti a suo favore. È un investimento sicuro come pochi, è ancora possibile trovare dei veri affari per entrare in possesso di un valore che cresce e la natura circostante ci regala una bellezza senza pari. A differenza della casa al mare, quella al lago può essere produttiva per tutti e 12 i mesi, può essere raggiunta più facilmente per il weekend ed è più probabile riuscire ad affittarla per brevissimi periodi.

Un posto da sogno

Una località che può essere presa in considerazione per un investimento, grazie alla sua posizione e alla bellezza dei luoghi, è Sirmione sul Garda. Posta nella parte meridionale del lago, è una penisola caratteristica al confine tra la Lombardia e il Veneto. L’entrata in paese è molto suggestiva, grazie al ponte levatoio che porta dentro le mura in cui è situato il borgo abitato. È un contesto fiabesco con vicoli e stradine in cui passeggiare mentre torri e mura ci portano indietro nel tempo.

I valori immobiliari sono stabili, è possibile acquistare casa a prezzi ancora ragionevoli. Gli investitori cercano bilocali da 140 mila euro circa e trilocali fino a 300 mila euro. Chi acquista per affittare spera di ricavare dai 100 euro a notte in su. La situazione si sta movimentando con la fine della crisi pandemica e il desiderio di avere un’alternativa per il fine settimana potrebbe aumentare presto.

Sarebbe possibile acquistare casa al lago in questa bellissima località vicino a Milano spendendo la metà del prezzo e guadagnando con gli affitti

Il Castello Scaligero, le Grotte di Catullo e le chiesette antichissime, ma soprattutto l’atmosfera unica e la natura tipica del lago attirano numerosi turisti. Sono soprattutto tedeschi, belgi e russi. Ma gli acquisti rimangono ancora in prevalenza italiani.

Il costo si aggirerebbe sui sui 2.000 euro a metro quadro, per cui bilocali e trilocali non richiedono uno sforzo impossibile. Sul fronte lago la situazione cambia e si arriverebbe ai 3.000 euro e fino ai 5.000 euro a metro quadro. Sono prezzi più bassi rispetto a numerose altre località e la facilità con cui si affittano le case potrebbe essere un ulteriore motivo per investire.

Quando viene demolita qualche villetta si possono notare nuove costruzioni che non superano mai le 15 unità. Lo spazio è esiguo ed è difficile acquistare e ritrovarsi con una nuova costruzione a ostruirci la vista e a toglierci l’aria. Le piste ciclabili stanno aumentando e questo è un valore aggiunto.

