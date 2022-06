Quando fa caldo si consiglia di bere molta acqua. Questo perché le alte temperature favoriscono la disidratazione. Tant’è che tra le indicazioni c’è quella di concedersi un bicchiere del prezioso liquido più volte durante la giornata e senza aspettare che arrivi la sete.

Ma qualora si voglia usare strategie alternative, quale sarebbe quella più adatta? Non alcolici o bevande zuccherine, ma ad esempio acqua frizzante e limone. Sarebbe a sorpresa questa una tra le bibite più dissetanti e consigliabili secondo gli esperti. Un prodotto fatto in casa.

Tempi rapidi di preparazione e costi bassi

Il consiglio lo si legge sulle pagine delle Fondazione Veronesi. Si sottolinea come si tratti di una bibita dissetante e che appaga il palato. E, a ben pensarci, avrebbe anche costi sensibilmente bassi. Potrebbe, inoltre, essere preparata molto velocemente. Basta, infatti, avere a disposizione dell’acqua frizzante e un limone da spremere. Immaginando che sia anche fresca, ce la potremmo godere senza doverci preoccupare dei problemi che potrebbero derivare dal consumo di altre bevande.

Sarebbe a sorpresa questa una tra le bibite più dissetanti da bere con il caldo e costa pochissimo

La possibilità di bere acqua frizzante e limone è, ovviamente, indicata per chi sa di non avere problemi relativi al consumo di questi due elementi. La soluzione è, tra l’altro, compatibile con le diverse situazioni che si possono vivere in estate. SI tratta di una preparazione ottenibile sia in casa che quando ci si trova in un bar o in un ristorante.

Attenzione alle tentazioni estive

Il rischio, soprattutto in estate, è di farsi ammaliare da altre tentazioni che si possono trovare quando si va in giro. Una sono sicuramente gli alcolici. Come ricorda l’Humanitas la loro capacità dissetante è solo apparente, mentre gli zuccheri che portano in dote sono reali. Poi ci sono, ovviamente, le bevande analcoliche gassate. Queste ultime, come i cocktail estivi, per certi versi rappresentano un must per la bella stagione e piacciono un po’ a tutti.

Anch’esse hanno, nella maggior parte dei casi, una composizione tale da innalzare i livelli di zuccheri nel corpo. Gli esperti spiegano che, eventualmente, sarebbero da preferire a queste bibite degli infusi freddi con frutta di stagione.

Si tratta di indicazioni utili, che consentono di destreggiarsi in una stagione come l’estate in cui bisogna adottare comportamenti specifici. Non è difficile, in fondo, cadere in errori che invece dovremmo evitare, come ad esempio illudersi che mangiare poco a pranzo possa diventare il presupposto per esagerare a cena.

Lettura consigliata

Con il caldo africano ecco a sorpresa cosa si potrebbe mangiare per una colazione sana e nutriente secondo gli esperti