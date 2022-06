L’estate è ormai arrivata e con lei la voglia di abbandonare gli uffici grigi e le città affollate per perdersi nella natura. Durante il fine settimana non è sempre facile però riuscire a trovare una meta poco conosciuta e allo stesso tempo non troppo distante da casa. Proprio per questo motivo oggi andremo alla scoperta di un piccolo borgo immerso nella natura più incontaminata, che permette di ristorarsi in mezzo al verde e nello stesso tempo riscoprire delle vere e proprie bontà gastronomiche. Infatti questo stupendo borgo immerso nelle colline toscane è un’oasi di tranquillità e bellezza. Andiamo quindi alla scoperta di questo piccolo gioiello incastonato nella Toscana più vera.

Una meta perfetta per gli amanti delle camminate e della bicicletta

Quando si pensa ad una parte d’Italia capace di unire sapientemente bellezze naturali, gioielli storici e ghiottonerie, non si può non pensare a questa regione. Avventurarsi però in questa bellissima parte d’Italia senza cadere nei soliti cliché non è affatto facile. Sono infatti pochi coloro che decidono di evitare le bellissime ma ormai affollate Firenze, Pisa e Siena, per andare alla scoperta dei veraci borghi toscani. Tra questi spicca Castelnuovo Berardenga. Qui gli amanti della bella vita potranno riscoprire una natura incontaminata, del buon vino e piccoli tesori culturali, senza essere sommersi dalle orde di turisti.

Questo stupendo borgo immerso nelle colline toscane è perfetto per passare un fine settimana in mezzo alla natura e alle bontà enogastronomiche

Gli amanti della natura rimarranno sicuramente sorpresi dallo scoprire la natura locale, caratterizzata da antichi oliveti e rigogliosi vigneti. Per poterla esplorare basterà percorrere alcuni dei numerosi percorsi ciclistici e pedonali che attraversano la zona, andando alla scoperta di panorami indimenticabili. Gli appassionati di storia e cultura potranno invece esplorare le strade antiche del borgo, andando anche alla scoperta delle sue antiche residenze.

Parliamo, ad esempio, di Villa Chigi Saracini, edificio risalente al 1800 che presenta un interessante parco tutto da esplorare. Inoltre, nei dintorni del borgo sarà possibile andare alla scoperta della Certosa di San Pietro, sito religioso ricco di affreschi e dalla storia antica. Infine, non abbiamo bisogno di spiegare perché gli amanti della cucina del buon vino ameranno esplorare questa parte d’Italia. Leccornie come i famosi crostini toscani e vini come il famoso Chianti hanno infatti reso questa zona del nostro paese famosa tanto in Italia quanto nel mondo.

