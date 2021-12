Si avvicina il giorno tanto atteso e temuto: il giorno di Capodanno. A causa dell’attuale situazione sanitaria, è probabile che tanti italiani decideranno di passare il cenone a casa. Questo significa che molte persone stanno cercando la ricetta giusta da preparare all’ultimo secondo per stupire gli ospiti. Particolarmente dolente è la questione primo piatto, che spesso risulta il piatto più importante dell’intera cena. Molto in voga, a Capodanno, sono i risotti, che rendono tanto pur essendo economici e abbastanza semplici da preparare. Il problema è che la maggior parte dei risotti sono visti e rivisti. Eppure, per stupire gli ospiti non serve poi molto.

Potremmo, per esempio, preparare un eccellente risotto con mirtilli e speck. Questo primo piatto semplice e veloce è l’alternativa gourmet al solito risotto che cerchiamo per Capodanno e che possiamo preparare anche all’ultimo. Il risotto con mirtilli e speck è buono come quello allo zafferano o allo champagne, ma lo si vede raramente sulle nostre tavole. Questo Capodanno è l’occasione giusta per inserirlo tra i nostri cavalli di battaglia.

Per preparare un ottimo risotto con mirtilli e speck, non abbiamo bisogno di molti ingredienti. Quelli strettamente necessari sono i seguenti:

360 grammi di riso Carnaroli;

200 grammi di mirtilli;

100 grammi di speck

1 litro di brodo vegetale;

80 grammi di parmigiano grattugiato;

1 cipolla bianca;

qualche rametto di rosmarino;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe a piacimento.

La ricetta canonica vorrebbe anche l’utilizzo del burro (come per tutti i risotti). Ma, aggiungendo un po’ di parmigiano a quello normalmente necessario, possiamo fare a meno del burro e ridurre grassi e calorie. Il risultato sarà comunque strepitoso.

Procedimento

Partiamo preparando un soffritto con olio d’oliva e cipolla, in una pentola capiente. Quando la cipolla comincia a dorarsi, aggiungiamo lo speck. Quando sarà leggermente abbrustolito, versiamo anche il riso nella pentola e facciamolo tostare. A questo punto possiamo anche sfumare il riso con un bicchiere di rosso o di Lambrusco. Nel mentre, frulliamo i mirtilli con un frullatore a immersione e prepariamo il brodo vegetale. Abbassiamo la fiamma del riso, dopo un paio di minuti, e aggiungiamo il brodo a poco a poco. Uniamo anche il succo di mirtilli, dopodiché cominciamo a mescolare il riso, amalgamando i condimenti. Dopo circa 10 minuti, aggiungiamo tutto il parmigiano e mescoliamo con costanza. Passati altri 10 minuti, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il rosmarino. Il risotto con mirtilli e speck è pronto.

