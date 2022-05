In pochi sanno che tutti noi non siamo legati solo al nostro segno zodiacale. Esistono infatti altri oroscopi legati ad altri sistemi, come quello cinese e maya. Entrambi assegnano un animale guida in base al giorno di nascita. Per scoprirlo basta inserire questo dato in un motore di ricerca perché ci appaia una lista dei segni dei principali oroscopi.

Per quanto riguarda l’oroscopo maya, questo 2022 riserva molte piacevoli sorprese a un segno in particolare, perché denaro e fortuna attendono proprio lui. La fortuna, però, non può essere di tutti. Infatti, ce n’è un altro che dovrà prepararsi a mesi piuttosto duri, anche se non privi di sporadiche soddisfazioni.

Secondo l’oroscopo maya questo segno vivrà un 2022 piuttosto difficile

Cominciamo dal segno per cui le cose potrebbero andare meglio e cioè il Gufo. Questo è lo spirito guida dei nati tra il 19 ottobre e il 15 novembre.

Il Gufo non avrà una vita sentimentale molto movimentata quest’anno, ma il problema potrebbe essere proprio questo. Le relazioni risentono della noia e della monotonia, mentre per i single non si registrano incontri importanti nei prossimi mesi. Ne consegue, però, che questo potrebbe essere un anno tranquillo per i single convinti.

Per quanto riguarda il lavoro anche qui si registra calma piatta. I progetti che si sperava partissero rimarranno ancora in uno stato di stallo, tenendo la carriera in un punto morto. Questo genera nervosismo e si dovrà stare attenti ai litigi e alle incomprensioni con i colleghi.

Già di per sé quindi questo non sarà un anno roseo per quanto riguarda le finanze. In più, si dovrà affrontare una spesa più alta del previsto.

Il Gufo, però, potrà consolarsi pensando che le cose andranno meglio nella seconda parte dell’anno, dove alcuni investimenti prudenti daranno dei buoni frutti.

Denaro e fortuna attendono questo segno secondo l’oroscopo Maya mentre un altro dovrebbe correre ai ripari

Arriviamo quindi al segno che sembra aver vinto la lotteria del 2022, la Tartaruga. Quindi, potranno gioire tutti i nati tra il 29 giugno e il 26 luglio.

Bisogna dire, però, che dal punto di vista sentimentale potrebbero essere necessarie scelte difficili, per poter essere felici. Che si tratti di un trasferimento, di sposarsi o di mettere fine a una relazione tossica, la scelta sarà dura. Allo stesso tempo, però, quella più coraggiosa ci darà soddisfazione e una gioia senza pari.

Per la Tartaruga, in effetti, questo non sarà un anno all’insegna dell’amore, ma molto fortunato dal punto di vista finanziario. Al lavoro le cose non potrebbero andare meglio, sia per i dipendenti che per i liberi professionisti. Potrebbero infatti esserci sostanziali avanzamenti di carriera oppure potrebbero prospettarsi nuove occasioni di guadagno. Tutto questo accade anche grazie alla stima e al supporto dei propri colleghi.

Se invece siamo alla ricerca di lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto. Il 2022, quindi, incoraggia la Tartaruga a concedersi qualche lusso in più, anche perché sarà ampiamente guadagnato.

