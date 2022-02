3 trucchetti per cuocere perfettamente le uova ed avere piatti deliziosi in poche e semplici mosse

In cima alla piramide alimentare degli ingredienti salva cena troviamo senza dubbio le uova. Tutti ne conservano una confezione a cui ricorrere quando abbiamo poco tempo o degli ospiti inaspettati. Infatti non tutti sanno che possiamo trasformare tuorlo ed albume in delizie del palato conoscendo delle semplici tecniche. Sveliamo dunque 3 trucchetti per cuocere perfettamente le uova.

I segreti dell’alimentazione

È risaputo che questo alimento è naturalmente ricco di ferro, fosforo e zinco. Meno noto è invece il fatto che l’alimentazione delle galline è determinante per ottenere uova con diverse caratteristiche nutrizionali. Ebbene, olio di pesce e di lino aumenterebbero la concentrazione di acidi grassi.

Questi sostengono il sistema immunitario e si rivelano ottimi alleati contro le malattie cardiovascolari ed infiammatorie. Inoltre addizionare con il selenio i mangimi ci consentirebbe di assumere maggiori quantità di questo potentissimo antiossidante.

Come trattare le uova a seconda del risultato che vogliamo ottenere

Le uova bazzotte sono perfette per chi ama l’albume solido e ben cotto ed il tuorlo morbido. Con questo tipo di cottura si avrà una consistenza a metà fra un uovo sodo ed uno alla coque. Per ottenere un perfetto risultato basteranno solo 6 minuti. Il tempo va calcolato dal momento in cui l’uovo si immerge nell’acqua fredda. Quindi attenzione a non commettere l’errore di far partire il conto dal primo bollore.

Chi invece ama il tuorlo cremoso potrà scegliere l’uovo in camicia. Dunque prendiamo una pentola abbastanza larga e riempiamola per metà con acqua e qualche goccia di aceto.

Quest’ultimo infatti velocizza la coagulazione del bianco d’uovo. Rompiamo quindi l’uovo in un piatto e versiamolo delicatamente in pentola un attimo prima che l’acqua abbia raggiunto il bollore. Il trucco è creare con un cucchiaio un vortice di acqua e lasciar cadere l’uovo al suo interno. Trascorsi 3 minuti tiriamo su l’uovo con un mestolo forato per scolarlo dall’acqua. Questo piatto ha una buona digeribilità, adatto anche dunque per una cena gustosa e leggera.

3 trucchetti per cuocere perfettamente le uova ed avere piatti deliziosi in poche e semplici mosse. Anche l’occhio vuole la sua parte

Per un secondo piatto gustoso e di impatto visivo invece scegliamo la cocotte. Imburriamola leggermente e adagiamo un uovo aperto al suo interno. Passiamo il tutto in forno ben caldo per 5 minuti ed il gioco è fatto. Possiamo dare un ulteriore tocco di classe a questo piatto aggiungendo un fondo di panna liquida alla cocotte. Quindi cuocere il tutto per 15 minuti a bagnomaria.

