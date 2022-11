Saranno anche affascinanti ma se stiamo con questi segni zodiacali le corna sono molto più probabili

Per carità, affascinanti sono affascinanti. Però, se dovessimo fidanzarci o sposarci con uno di loro, poi non lamentiamoci per le corna. Perché, almeno secondo gli astri, son quasi da mettere in conto mettendosi con uno di questi segni.

Insomma, per chi ci crede all’oroscopo, e sono in tanti, ogni giorno, a leggerlo, magari di nascosto dagli altri, è quasi una certezza. O, almeno, una forte probabilità di continuare a grattarsi continuamente la testa per il prurito delle corna. E non è che dipenda da noi. È proprio una caratteristica del loro segno. Prendere o lasciare, insomma.

Anche la scienza ammette che tutti siamo traditori, ma loro di più

Che poi, è insito nella natura umana tradire l’altro. Anche la scienza ha più volte cercato di dimostrare che è più forte di noi. Una sorta di istinto animale che ci trasforma sempre in cacciatori. E, a ben vedere, ogni segno zodiacale non è immune da questa possibilità di tradire.

Il problema è che saranno anche affascinanti ma se stiamo con questi segni zodiacali poi non possiamo lamentarci con le amiche se li beccassimo con un’altra persona. È più forte di loro e potrebbero giustificarsi appellandosi alla natura del loro segno. E sono almeno quattro quelli che, rispetto agli altri 8, dovrebbero mettere più sul chi va là lo sventurato partner.

Quali segni tradiscono di più è importante saperlo

Ad esempio, chi sta con l’Ariete corre la percentuale più alta di rischio corna dello zodiaco. Addirittura, c’è chi si è preso la briga di controllare le star nate con questo segno per constatare come abbiano tradito più di altre. Del resto, la sua natura lo spinge alla continua ricerca dell’avventura e della sfida. È facile che un Ariete possa innamorarsi, ogni giorno, di una persona diversa.

Basta uno sguardo, in metropolitana, e gli parte l’istinto di cacciatore. Una sfida che vuole vincere a tutti i costi. E se viene beccato sotto le lenzuola? Scaricherà la colpa all’altro e non perché incapace di prendersi le proprie responsabilità. Sono convinti di essere nel giusto.

Saranno anche affascinanti ma se stiamo con questi segni zodiacali non lamentiamoci se dovessero tradirci

Che lo Scorpione sia considerato il segno zodiacale più cattivo dello zodiaco è risaputo. Il problema è che ha un fascino al quale difficilmente si riesce a resistere. E lui lo sa e di questo ne approfitta. Lo Scorpione è fatto così. Prendere o lasciare. È passionale, travolgente, ma anche traditore e carogna. Per molti è il biglietto da visita del suo fascino, ma tanti piangono stando con loro. Che poi, ci sono anche nati dello Scorpione che vorrebbero essere fedeli. Però, a causa del loro fascino, vengono tentati continuamente e la carne è debole.

Non è da meno il Sagittario, che lo fa più per gioco che per convinzione. Un po’ come quelli che fanno i gradassi con gli amici e lanciano la sfida che andranno a letto con una certa persona. Sarà anche un divertimento per loro, ma non per chi vive loro accanto. Sono, non a caso, considerati i veri latin lover dello zodiaco. E che dire della Bilancia, il quarto segno più incline a tradire il partner. Sono quelli capaci di tenere il piede in due scarpe, senza scrupoli, all’insaputa dei vari partner. Dovremmo sempre controllare il loro cellulare.