Cattive notizie per i Gemelli, ma non per il Leone e per il Capricorno in amore

L’Ariete dovrebbe iniziare a tirare un po’ il fiato. Sono stati giorni pesanti dal punto di vista lavorativo e anche un appuntamento al buio è andato male. Inutile farsi del male, ma fermiamoci un poco a riflettere.

Novembre è iniziato bene per il Toro, ma ora attenzione a non cadere rovinosamente. Soprattutto, non dovremo abbassare la guardia con certe amiche che, in realtà, hanno intenzione di farci del male. Cattive notizie per i Gemelli, soprattutto nel lavoro. Potrebbero decidere, a breve, di spostarci in un ufficio che non ci piace, con persone che ci detestano. Come se non bastasse, anche il fine settimana ci lascerà qualche rimpianto.

Viaggio in arrivo per il Cancro e la Vergine non sorride

La voglia di partire, per Natale, del Cancro, sarà premiata prenotando un viaggio in aereo a prezzi stracciati. Intanto, ci stiamo organizzando per un weekend di relax, tra terme e camminate, lontani da tutto e tutti. Se il Leone fosse single, questa sarebbe la settimana giusta per andare a caccia del partner. Gli astri, infatti, hanno deciso di premiare la nostra costanza, anche se la pappa pronta non c’è. Toccherà a noi darci da fare, ma saremo premiati.

Se ci sono cattive notizie per i Gemelli, non sono da meno quelle per la Vergine. In amore, infatti, un rapporto che pensavamo consolidato si spezzerà improvvisamente. E non sarà facile ricucire i pezzi del nostro stato d’animo.

Scorpione, la caccia all’amore è ufficialmente aperta

Grande fantasia e voglia di fare saranno le chiavi del successo settimanale della Bilancia. Il problema è che noi non siamo così fantasiosi e leggere qualche consiglio in internet ci aiuterà a brillare, come prevedono gli astri.

Per lo Scorpione, la stagione di caccia, in amore, è ufficialmente aperta. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il nostro desiderio di conquista prende il sopravvento. Però, attenzione a quale segno zodiacale stiamo puntando, perché non tutti sono compatibili. Il Sagittario dovrebbe essere meno razionale e metodico e dare più spazio all’estro. Che è qualcosa che ci spaventa e non sentiamo nostro, ma che ci aiuterebbe ad essere più equilibrati. Soprattutto nei rapporti personali, ora troppo rigidi.

Cattive notizie per i Gemelli, invece il Capricorno è invidiato da tutti

Che invidia provocherà chi è nato sotto il segno del Capricorno. Tutto sembra marciare al meglio e non solo negli affetti. Gli affari stanno andando bene e dovremmo provare qualche lotteria istantanea.

L’Acquario sta godendo giorni di successo a tutti i livelli. Siamo i re della festa, nel senso che ogni persona che incontriamo sembra affascinata da ciò che diciamo. L’importante è saper restare con i piedi per terra. I Pesci vivranno una settimana da calma piatta. Il che non deve essere visto necessariamente come qualcosa di negativo. A volte, i giorni passano senza che ce ne accorgiamo. Tante volte, è meglio così.