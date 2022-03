Le zucchine sono un ortaggio molto gustoso e versatile, che ci permette di realizzare una grande varietà di piatti. Tanto che a volte tendiamo a dimenticare che possono diventare loro le sole protagoniste, creando un contorno perfetto sia con la carne che con il pesce. Quindi, non limitiamoci a zucchine ripiene o in frittella, ma proviamo delle semplici e buonissime zucchine trifolate.

Come per i funghi, anche in questo caso ci sono dei passaggi da seguire per assicurarci un risultato perfetto. Infatti, dato il loro gusto delicato, capita spesso di servirle un po’ scialbe o addirittura amare. Affidiamoci quindi ai consigli della nonna e godiamoci le nostre zucchine trifolate come mai prima.

Ingredienti

400 g di zucchine;

2 spicchi di aglio;

3 cucchiai di olio;

prezzemolo fresco;

pepe;

sale.

Le zucchine trifolate non saranno mai state così buone dopo aver seguito questi pratici consigli della nonna che spesso ignoriamo

Per prima cosa, laviamo le zucchine e rimuoviamo le estremità con un coltello. Adesso, con una mandolina, lavoriamo la zucchina in modo da creare delle fettine sottili tutte dello stesso spessore. Infatti, quando le tagliamo a mano è facile che le rondelle non siano tutte delle stesse dimensioni. Ciò vuol dire che la cottura non sarà uniforme e ci ritroveremo con alcune fette più cotte di altre.

Sbucciamo l’aglio e schiacciamo leggermente due spicchi. Poi, versiamo due cucchiai d’olio in una padella antiaderente. Mettiamo il fornello a fuoco medio e aggiungiamo anche l’aglio. Lasciamo che insaporisca l’olio per pochi minuti, assicurandoci che non bruci. Qui infatti sta il secondo errore più comune. Bruciare l’aglio vuol dire trasferire il suo sapore amaro all’olio e poi alle zucchine. Questo succede soprattutto se ci dimentichiamo di rimuovere l’aglio quando le aggiungiamo in padella. Infatti, anche se l’aglio non si è bruciato, lasciarlo in padella potrebbe comunque fare uscire il suo sapore amaro durante la cottura. Oltretutto, quello dell’aglio è un aroma molto forte, che potrebbe facilmente sopraffare quello delicato delle zucchine. In questo caso, però, ci si basa sul proprio gusto personale.

Saltiamo le zucchine velocemente, facendo in modo che non si imbruniscano, se non molto leggermente. Infatti, anche in questo caso dobbiamo evitare che prendano il sapore amaro del bruciato. Per lo stesso motivo, il prezzemolo andrebbe aggiunto all’ultimo e solo a fuoco spento. Essendo un’erba sottile, brucerebbe subito a contatto con la padella calda, rovinando il nostro lavoro. Aggiustiamo di pepe sale e, se necessario, aggiungiamo un filo d’olio.

Le zucchine trifolate non saranno mai state così deliziose e potremo mangiarle sia calde che fredde in abbinamento ad ogni tipo di piatto.