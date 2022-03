Venerdì 18 marzo, alle ore 8:17 italiane, apparirà nei nostri cieli la terza Luna piena del 2022. Questo plenilunio che anticipa di qualche giorno l’equinozio di primavera, è da sempre uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno.

Infatti, per molte popolazioni antiche, questa Luna piena era molto importante perché preannunciava il risveglio della natura dopo l’inverno. Presso i nativi americani, ad esempio, veniva chiamata “Luna dei Vermi”, oppure “Luna del Lombrico”. Gli europei, invece, la chiamavano “Luna di Quaresima”, proprio perché anticipava la festività della Pasqua.

Anche per l’oroscopo questa Luna sarà veramente decisiva per il cammino di alcuni segni zodiacali. Vediamo insieme quali saranno.

C’è aria di riscatto per questo segno zodiacale

Nonostante i guai in vista previsti a marzo per il segno dello Scorpione, l’arrivo della Luna piena porterà finalmente una ventata di positività. Questo mese, infatti, sarà molto pesante in tutti i sensi, con tensioni e nervosismo sul lavoro, in famiglia e nella vita di coppia.

Tuttavia, come già detto, il 18 marzo sarà una data letteralmente da incorniciare, così come il weekend successivo del 19 e 20. L’influenza positiva della Luna darà un attimo di tregua e potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per recuperare terreno.

In questi 3 giorni, quindi, sarà necessario ricaricare le batterie e ricucire i rapporti soprattutto con il partner, magari organizzando una gita fuori porta.

Ecco la Luna piena che brillerà nel cielo di marzo e che inonderà di soldi e fortuna questi 3 segni zodiacali. Scopriamo quali sono gli altri 2

Oltre allo Scorpione, tra i segni maggiormente favoriti dall’arrivo della Luna piena ci sarà sicuramente il Sagittario. Il 18 marzo rappresenterà proprio il culmine dei successi e delle fortune che caratterizzeranno questo mese e anche tutta la primavera.

Per quella data, consigliamo di organizzare una festa, o un ritrovo con gli amici più cari, per aumentare ancor di più le vibrazioni positive. Occhio però a non farsi influenzare dalle persone troppo negative perché, forse per gelosia, tenteranno di mandare tutto all’aria.

Infine, sarà un periodo d’oro anche per il segno dell’Acquario. Il 2022 non è partito nel migliore dei modi e c’è tantissima voglia di cambiamento per i prossimi mesi. Infatti, come avevamo già anticipato, sarà proprio la primavera a portare gioie e soddisfazioni per questo segno zodiacale.

Il mese di marzo sarà letteralmente un crescendo, soprattutto dal 18 marzo in poi. In questo giorno, per alcuni, potrebbe addirittura arrivare una grossa vincita in denaro, ma occhio a non esagerare troppo. Quindi, ecco la Luna piena di marzo che travolgerà di ricchezze e benessere questi fortunatissimi segni zodiacali.