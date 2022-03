Preparare i dolci per tutta la famiglia è non solo un atto di generosità e altruismo, ma anche un vero e proprio atto d’amore. In molte occasioni, infatti, si tratta di un gesto che serve per esprimere sentimenti di benevolenza. Tuttavia, realizzare torte, crostate, biscotti e così via, potrebbe anche servire per allentare lo stress e rilassare la mente. Concentrarsi sulla preparazione, sugli odori e sui sapori, potrebbe essere a tutti gli effetti un processo terapeutico.

Spesso, però, a mancare è proprio il tempo. Infatti, presi dagli impegni e dalle incombenze, a volte, non si riescono ad investire le giuste energie in quest’attività. Per questo motivo, c’è quasi sempre bisogno di una ricetta semplice e veloce, da preparare al volo. Asseconderemo quest’esigenza, in questo articolo, vedendo come realizzare una squisitissima torta istantanea. Per prepararla avremo soltanto bisogno di:

350 g di farina 00;

320 g di zucchero semolato;

350 g di fragole;

4 cucchiai di olio EVO;

3 uova;

una bustina di lievito istantaneo per dolci;

un vasetto di yogurt;

zucchero a velo.

Sarà un vero successo questa morbidissima torta istantanea alle fragole da preparare in 10 minuti

Innanzitutto, separiamo gli albumi dai tuorli e versiamoli in due ciotole diverse. A questo punto, montiamo prima i tuorli, con l’aiuto di una frusta elettrica, aggiungendo lo zucchero semolato. Dopo di che, versiamo anche lo yogurt e continuiamo ad amalgamare. Montiamo poi a neve agli albumi e aggiungiamoli al composto, mescolando delicatamente con un lecca padelle, con movimenti dal basso verso l’alto.

Fatto ciò, incorporiamo la farina ed il lievito setacciati ed aggiungiamo anche l’olio EVO. Continuiamo a lavorare gli ingredienti con le fruste, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Disponiamo quest’ultimo all’interno di uno stampo, precedentemente imburrato alla base e ai bordi, e livelliamo la superficie. Ora non ci resta che lavare bene le fragole sotto l’acqua corrente e tagliarle in quattro spicchi. Una volta finite queste operazioni, sistemiamone alcune all’interno del composto e altre sulla superficie.

Inforniamo a 180 gradi per circa 25 minuti e, quando sarà ben dorata, lasciamo riposare fuori dal forno. Sarà un vero successo questa morbidissima torta istantanea, da fare al volo e da gustare per merenda oppure a colazione.

