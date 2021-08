Tutte le appassionate di moda si saranno già imbattute in consigli di stile che, a volte, possono anche fare storcere il naso.

Infatti, non è detto che consigli del tipo “il nero sta bene a tutte” siano realmente efficaci. Si partirà dal presupposto che ogni donna dovrebbe poter indossare ciò che più ama e che la valorizza.

In precedenti articoli si era cercato di fornire alcuni consigli alle donne over 50 e a chi deve vestirsi elegante in ufficio.

Oggi, invece, si invertirà il trend e si consiglierà al Lettore di non seguire i consigli. Ma cosa significa? Come si scriveva, spesso i consigli di stile possono far storcere il naso. Un esempio per tutti: non esistono abiti o colori adatti a tutte le persone. Ognuno dovrà fare i conti con il proprio incarnato, la propria personalità e il proprio stile di vita.

Ma ecco alcuni esempi con cui si cercherà di sfatare alcuni miti che ancora resistono.

Ecco svelato perchè questi consigli che spopolano in fatto di moda e tendenze sono sbagliati

Quante volte si è sentito dire che i prodotti di grandi marche sono migliori di quelli acquistati nelle catene di fast fashion o altri negozi.

Alcune volte si tratta di una verità tangibile, infatti molti marchi del lusso fanno della qualità un vero e proprio cavallo di battaglia.

In altri casi, invece, non è raro imbattersi in capi di abbigliamento composti da materiali come poliestere anche in prestigiose boutique. Insomma, gli stessi materiali utilizzati dai marchi meno costosi e pretenziosi.

Il consiglio è quello di non fermarsi alla marca ma di controllare attentamente anche la composizione del prodotto che ci si accinge ad acquistare.

Infatti, è possibile trovare oggetti di buona fattura anche nei negozi meno costosi. Sarà sufficiente cercare con attenzione.

Capi classici

Un’altra tra le bugie legate allo stile riguarda i cosiddetti capi che donano a tutte le donne.

Tra questi, nelle varie classifiche di capi indispensabili, spiccano sempre il tubino nero e la camicia bianca.

Anche se, in linea teorica potrebbe essere vero che questo capo dona a tutte, la realtà è ben diversa. Il bianco è un colore che non è adatto a tutti gli incarnati, soprattutto quelli molto chiari. Meglio optare per una camicia di colore beige o panna, in ogni caso capace di donare alle tonalità della singola persona.

Il little black dress, poi, è un altro di quei capi che non valorizzerà tutti gli incarnati. Come il bianco, il nero è un colore che rischia di rendere particolarmente lugubre una pelle molto pallida. Il nero è un colore molto freddo che necessita di particolare personalità per essere portato. Così come per i capi molto colorati non ci si deve sentire obbligati ad utilizzare abbigliamento che non convince o che non si sente proprio.

Ecco, quindi, svelato perchè questi consigli che spopolano in fatto di moda e tendenze sono sbagliati.