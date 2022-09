Il mese di ottobre è ormai alle porte e, per gli appassionati di astrologia e di previsioni dell’oroscopo, è finalmente arrivato il momento di conoscere il proprio destino. Le prossime settimane, infatti, saranno decisive per molti segni zodiacali, sia in positivo che in negativo. Molti di essi, riceveranno grandi fortune ed attraverseranno un periodo prospero e sereno. Per altri, invece, come vedremo nelle prossime righe, il mese di ottobre non sarà particolarmente felice.

Un segno che non verrà sicuramente baciato dalla fortuna sarà, ad esempio, l’Ariete. Nonostante il transito di Giove, che dovrebbe garantire stabilità e successo, le prossime settimane saranno caratterizzate da forti scossoni, sia in campo lavorativo che finanziario. A complicare la situazione, infatti, ci sarà Mercurio che, transitando nel segno della Bilancia, avrà un’influenza negativa per l’Ariete. Soprattutto nei primi giorni del mese, ci si dovrà aspettare un calo della produttività e dei guadagni, soprattutto per commercianti e liberi professionisti. Sarà importante, però, cercare di non sdrammatizzare troppo, perché nella parte finale del mese tutto dovrebbe ritornare alla normalità.

Sarà un mese di ottobre agitato per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo

Un altro segno che potrebbe trascorrere un mese piuttosto turbolento è il Cancro. Per i nati sotto questo segno, infatti, nei prossimi giorni si scatenerà un’ondata di sfortuna, che andrà a colpire aspetti molto delicati, come i soldi e l’amore. Per quanto riguarda i soldi, le spese saranno maggiori dei guadagni e bisognerà fare molta attenzione al conto in banca. Si consiglia, quindi, di restare cauti, di stringere la cinghia e di non sperperare denaro, soprattutto nei vizi e nel gioco d’azzardo. Infine, anche le relazioni attraverseranno una fase molto delicata, in cui regneranno conflitti, nervosismo ed incomprensioni. Soltanto mantenendo la calma ed abbandonando le polemiche, si potrà superare questo periodo senza doversi necessariamente separare dal proprio partner.

Chi avrà difficoltà sul lavoro

Oltre all’Ariete e al Cancro, sarà un mese di ottobre agitato anche per la Vergine, a causa del pianeta Marte. Quest’ultimo, infatti, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote per quasi tutto l’inverno, soprattutto sul posto di lavoro. In questo caso, la stanchezza e lo stress prenderanno il sopravvento e limiteranno di molto la capacità produttiva. Ciò renderà il rapporto con i colleghi sempre più difficile e anche i superiori non saranno contenti della situazione. Per non rischiare il licenziamento, in un periodo socioeconomico così delicato, sarà necessario rimboccarsi le maniche e fare di tutto per riconquistare la stima perduta.

Lettura consigliata

