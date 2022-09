Oggi, venerdì 23 settembre è l’equinozio d’autunno e, dalle 3:03 ore italiane, siamo ufficialmente entrati nella stagione autunnale. Ciò significa che siamo all’inizio di una fase di passaggio, in cui la natura comincerà a cambiare aspetto e in cui anche noi esseri umani tenderemo a cambiare stato d’animo.

Per molte persone, infatti, l’autunno è una stagione che ispira sensazioni di malinconia e tristezza, e che incentiva l’introspezione. Ciò potrebbe essere dovuto anche all’atmosfera cromatica della natura stessa, che tende a colorarsi di rosso, giallo e marrone. Infatti, queste tonalità potrebbero essere percepite dal nostro cervello come meno attivanti.

Per molte persone, quella di oggi sarà una data da incorniciare

Il 23 settembre, tuttavia, è una data importante anche dal punto di vista astrologico. Infatti, il Sole, proprio stanotte, ha abbandonato il segno della Vergine ed è entrato nella Bilancia, formando anche una congiunzione con Mercurio retrogrado. Questi eventi daranno il via ad un nuovo ciclo, che avrà degli effetti benefici su alcuni segni zodiacali. In questo articolo vedremo proprio quali saranno i segni più fortunati e, soprattutto, quali aspetti della loro vita miglioreranno maggiormente.

Il Sole in Bilancia porterà grandi fortune in autunno per questi segni zodiacali

Un segno che trascorrerà un autunno all’insegna della fortuna sarà il Leone. Dopo un mese di settembre in netta crescita, infatti, continuerà il periodo positivo per questo segno zodiacale che si sta lentamente riprendendo dopo un’estate piuttosto turbolenta. A migliorare saranno principalmente le condizioni economiche, anche grazie ad un aumento dei guadagni. Ed anche sul posto di lavoro la situazione potrebbe sistemarsi, magari grazie all’arrivo di un’offerta di lavoro molto allettante.

Oltre al Leone, anche i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno un autunno veramente entusiasmante. Parte del merito sarà sicuramente del pianeta Marte che, per i prossimi 6 mesi, stazionerà in questo segno rendendo la vita più semplice e serena. Ciò sarà vero soprattutto nelle relazioni interpersonali. Molte coppie, infatti, trascorreranno questi mesi senza troppi litigi o tensioni. Anzi, probabilmente riusciranno a creare le condizioni ideali per andare a convivere, sposarsi o allargare la famiglia.

Infine, il Sole in Bilancia porterà grandi fortune anche per il segno della Bilancia. Per quest’ultimo, soprattutto i mesi di ottobre e novembre saranno ricchi di novità e grossi cambiamenti, a cominciare dalla situazione economica. Infatti, dal punto di vista lavorativo, potrebbero arrivare nuove opportunità e ci saranno altrettante occasioni per concludere degli affari davvero profittevoli. Fortuna in arrivo anche nel gioco, ma attenzione a non sperperare troppo denaro.

