In caso di investimento da parte di un’auto spetta questo risarcimento

Conoscere la giurisprudenza spesso è molto importante per risolvere situazioni della vita quotidiana che la legge non regola precisamente. Serve anche per conoscere in anticipo le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, è noto a tutti che guidare costituisce un’attività pericolosa. Tanto che il Codice della Strada pone una lunga serie di regole per tutelare al meglio la salute degli utenti della strada e garantirne la sicurezza. Molti, però, non conoscono con precisione tutte le regole del Codice della Strada. Per questo è importante tenersi informati sulle novità e su quelle norme che ci troviamo ad applicare più spesso.

Ad esempio, pochi sanno che passare con il semaforo giallo è in realtà vietato. La Cassazione ha di recente chiarito che è del tutto legittima una multa elevata ad un automobilista per essere passato con la luce gialla. Infatti, secondo i giudici, il conducente aveva lo spazio di manovra sufficiente per arrestare in sicurezza il veicolo, invece ha accelerato per passare con il giallo.

L’importanza di prestare sempre attenzione

Prestare attenzione quando si guida è fondamentale, perché se violiamo, anche involontariamente, le regole del Codice rischiamo sanzioni e grossi risarcimenti. Con una nuova sentenza, 5959 del 2022, la Cassazione spiega che in caso di investimento da parte di un’auto spetta il risarcimento al pedone coinvolto. Più in particolare, secondo i giudici, per stabilirlo occorre guardare alla dinamica dell’incidente.

Nel caso di specie una donna attraversava una strada, senza prima verificare l’assenza di pericoli per compiere l’operazione. Nel momento in cui scendeva dal marciapiede, un veicolo in retromarcia la colpiva scagliandola al suolo. E questo le procurava lesioni piuttosto gravi e un grosso spavento. La donna, dunque, si recava in Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni. I giudici di merito, però, lo negavano ritenendo che la donna, non essendosi accertata dell’assenza di pericoli prima di attraversare, avesse causato l’incidente.

In caso di investimento da parte di un’auto spetta questo risarcimento

La Cassazione ha, però, annullato questa decisione. Infatti, ha osservato che la guida è un comportamento pericoloso e i conducenti sono presunti responsabili dei danni causati, articolo 2054 codice civile. Secondo la Cassazione non è sufficiente la prova che la donna non avesse guardato prima di attraversare per escludere completamente la responsabilità del conducente. Infatti, anche il conducente stesso avrebbe dovuto accertarsi e stare, per tutto il tempo della manovra, attento a pericoli improvvisi. Come un attraverso improvviso e incauto, perché avvenimento piuttosto prevedibile sulla strada pubblica. Dunque, il consiglio è che quando si guida bisogna stare attenti, non solo ai propri comportamenti ma anche a quelli degli altri. Perché la giurisprudenza ci dice che potremmo, comunque, essere considerati responsabili.

