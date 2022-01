Eccoci tornati con le previsioni delle stelle di ProiezionidiBorsa andando a scoprire quali saranno i segni zodiacali baciati dalla buona sorte. Se nel 2022 ci saranno colpi di scena e un amore passionale per questi fortunati 3 segni zodiacali che faranno faville, scopriamo invece cosa accadrà per le finanze e per la propria fortuna.

Purtroppo, in questo ultimo periodo alcuni segni sono stati sotto tono, colpa di Mercurio retrogrado che non ha girato per nulla a favore. Stress, tensioni e discussioni con il partner sono state le conseguenze. Ma adesso sarà un febbraio al top con un’ondata di fortuna e soldi per questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto ultimamente.

Tra questi lo Scorpione

Tra i segni zodiacali colpiti dall’influenza negativa di Mercurio contro c’è lo Scorpione. Brutte notizie per il pianeta, perché questo segno affascinante avrà un’ondata di fortuna nel prossimo mese. Infatti, non solo il lavoro ma anche l’aspetto romantico andrà alla grande, grazie alla bella Venere che trasmetterà il suo fascino anche al segno più misterioso di tutto lo zodiaco.

Febbraio inizia davvero alla grande. Anche se nell’ultimo periodo i nati sotto il segno avvertiranno qualche segno di stanchezza, a partire dalla seconda metà del mese ci sarà un netto miglioramento.

Anche la Vergine e il Capricorno potrebbero non aver passato dei periodi soddisfacenti, ma tutto cambierà con l’arrivo del nuovo mese. Tra l’altro, il mese dell’amore e se comunque abbiamo a che fare con Scorpione, Vergine e Ariete ecco le tecniche per sedurli secondo l’oroscopo.

In ogni caso, nella prima metà del mese di febbraio la Vergine percepirà proprio una forza interiore talmente forte da essere convinta a superare barriere insormontabili specialmente sul lavoro. Infatti, sarà un buon periodo soprattutto per coloro che hanno un’attività commerciale.

Dal punto di vista amoroso, visto che stiamo parlando del mese di San Valentino, il sentimento più bello che ci sia sarà molto fortunato per l’alleanza di ben 3 pianeti oltre a Venere. Un exploit di cuoricini e passione, dove la precisione della Vergine farà spazio all’abbandono totale al sentimento.

Benissimo anche per il Capricorno perché febbraio sarà un mese particolarmente interessante e fortunato specialmente in ambito lavorativo. Giove infatti, oltre a tendere la mano, sarà vicino per ripagare gli sforzi. Dopo un intenso lavoro, è giusto qualche momento di meritato riposo.

Durante questo mese il Capricorno si sentirà abbastanza grintoso per affrontare le sfide lavorative che gli si propongono, uscendo sicuramente vincente. Le stelle suggeriscono possibilmente anche qualche vittoria nell’aria, Giove strizza l’occhio.