Sarà un autunno d’oro per il Cancro e Leone, ma corna in arrivo per questo segno

Per l’Ariete saranno mesi all’insegna dei conflitti. Sia al lavoro, sia, soprattutto, in famiglia, sembra che la gente non riesca più a capirci. Ogni piccolo malinteso si trasforma in una tragedia. Armiamoci di tanta pazienza.

Il Toro guarda con preoccupazione al proprio conto in banca. Le bollette del gas raddoppiate non ci hanno aiutato. Anche al lavoro non siamo così soddisfatti. Insomma, prima di Natale prenderemo una decisione che ci cambierà la vita.

Per i single dei Gemelli ci sono buone notizie in vista. Molti di noi, infatti, potrebbero festeggiare il Natale in coppia. L’amore, però, è l’unica cosa che andrà veramente a gonfie vele nei prossimi tre mesi.

Per la Vergine sarà come andare sulle montagne russe, tra alti e bassi

Sarà un autunno d’oro per il Cancro che, fortunatamente, vedrà centrare ogni suo obiettivo. Siamo come i re della festa, che tutti attendono e ossequiano. Attenzione, però, che c’è chi cercherà di approfittarne.

Che autunno spettacolare attende i nati sotto il segno del Leone. Le stelle ci schiacciano l’occhio come non mai in questo 2022. Ogni cosa ci gira bene e anche comprare un Gratta e Vinci tra quelli usciti nel 2022 potrebbe essere un’ottima idea.

Saranno mesi con alti e bassi per la Vergine. Momenti di conflitti si alternano con altri di serenità. Meglio le cose a casa che al lavoro, dove qualcuno ci sta facendo le scarpe. Buone notizie, invece, per chi è single.

Lo Scorpione dovrà stare attento al posto di lavoro perché ci saranno grossi problemi

Per lo Scorpione saranno mesi dove la vita sociale, come spesso ci accade, andrà benissimo. Ci divertiremo, conosceremo nuove persone, faremo conquiste. Male, invece, sul posto di lavoro, con relativo mal di stomaco.

Ci mancava solo questo per la Bilancia. Come se non bastasse l’incapacità ormai di fare una spesa settimanale economica, arriveranno spese extra. Inaspettate, ma alte. A volte, la pazienza non basta.

Sarà un autunno d’oro per il Cancro e Leone, ma corna in arrivo per questo segno

Il Sagittario vivrà mesi incerti. Soprattutto in amore. Noteremo una certa freddezza del nostro partner e la nostra sensazione negativa purtroppo potrebbe essere confermata. Potrebbe essere una questione di corna, difficile da gestire.

Il Capricorno non vivrà mesi tranquilli. Non nel senso negativo del termine, ma per il fatto che sarà sempre sotto esame. A volte in maniera piacevole, altre meno. Vorremmo meno imprevisti, ma sapremo come affrontarli.

Per l’Acquario, invece, gli ultimi tre mesi dell’anno saranno utili per tracciare un piano per il 2023. Così non si può andare avanti e accontentarsi non serve. Il problema sarà superare gli ostacoli di questo autunno.

Per i Pesci, tutto sommato, non andrà male questo autunno 2022. Qualche discussione qua e là non finirà per compromettere il nostro buonumore e ci sono novità in arrivo a metà novembre.

Lettura consigliata

Sono questi i segni zodiacali considerati più appassionati e simpatici ma ci sono anche quelli più bugiardi e traditori dell’oroscopo