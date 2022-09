La frittata di patate è una delle ricette più comuni che siamo soliti preparare con questo ortaggio. Questo piatto è facilmente personalizzabile e versatile e possiamo arricchirlo con moltissimi e diversi ingredienti. A rendere così amata questa pietanza non è soltanto il suo sapore travolgente, ma anche il fatto che si prepara velocemente spendendo poco. Ideale anche per una ricetta dell’ultimo minuto, la frittata di patate è un delizioso piatto unico ideale da mangiare in famiglia o con gli amici. Oggi vogliamo proporre una ricetta semplice e sfiziosa da preparare con quello che abbiamo nel frigorifero.

Ingredienti

800 g di patate;

60 g di farina 00;

100 g di prosciutto cotto;

1 peperoncino fresco;

25 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Golosa frittata di patate senza uova né frittura da fare velocemente in padella

Per preparare questa deliziosa frittata di patate, sbucciamole e laviamole con abbondante acqua corrente. Asciughiamole usando un canovaccio pulito e tagliamole a fettine piuttosto sottili. Possiamo usare la mandolina per aiutarci ad ottenere fette precise e sottilissime, oppure scegliere di usare il coltello. Più le fette saranno dello stesso spessore, più la cottura sarà veloce ed omogenea.

Trasferiamo le patate dentro un recipiente ed insaporiamole con sale e pepe. Tagliamo a pezzetti molto piccoli il peperoncino ed uniamolo alle patate nel recipiente. Mescoliamo il tutto in modo da amalgamare per bene le spezie.

Occupiamoci del prosciutto cotto, dunque, tagliamolo a listarelle ed aggiungiamolo alle patate. Infine, setacciamo la farina ed uniamola alle patate e dopo aver mescolato il tutto la frittata è pronta per la cottura.

Come cuocere la frittata

Mettiamo l’olio nella padella antiaderente e quando sarà ben caldo, versiamo il composto di patate. Livelliamolo per bene con un cucchiaio e copriamo la padella con un coperchio. Facciamo cuocere la frittata a fiamma media per circa 15 minuti, dopodiché rivoltiamola delicatamente e terminiamo la cottura per altri 10 minuti. A questo punto, la frittata di patate e prosciutto sarà dorata e croccante, pronta per deliziare i nostri palati.

Quali patate scegliere per la frittata?

Questa golosa frittata di patate senza uova né frittura da fare in pochi minuti è una soluzione economica e veloce per la cena. Se vogliamo ottenere una frittata croccante fuori e morbida dentro, consigliamo di utilizzare le patate a pasta gialla oppure quelle con la buccia rossa. Queste varietà sono le migliori per ottenere una frittata strepitosa, perché povere di amido. In ogni caso, se possibile non usiamo le patate novelle e il risultato sarà davvero sorprendente.

Lettura consigliata

Come cucinare i funghi porcini freschi con la pasta, cremosa anche senza panna