Sarà tutt’altro che una valanga di fortuna a travolgere questi segni zodiacali castigati dai pianeti ostili a partire da marzo

La nostra curiosità nei confronti dell’oroscopo ci spinge a volte a guardare il più avanti possibile. Ecco perché, anche se febbraio ha appena fatto capolino, le previsioni del mese di marzo potrebbero comunque infiammare gli animi.

Ciò che si preannuncia per il terzo mese dell’anno non sarà piacevole per chiunque. Certo, alcuni di noi vivranno un periodo fortunato in cui potranno rimpinguarsi le tasche di denaro e molto altro. Ma per altri, purtroppo, la situazione sarà piuttosto scomoda.

Tre segni zodiacali, in particolare, dovranno lottare con tutte le loro forze per non cedere alla iella più nera. Per loro sarà tutt’altro che una valanga di fortuna a colpirli; vediamo di quali parliamo.

Toro polemico e spazientito

I nativi del segno del Toro saranno tra coloro che potrebbero maggiormente patire l’arrivo di marzo. I giorni da cerchiare in rosso sono quelli nella parte centrale del mese, dove Marte e Venere cercheranno di ostacolarci. In questo periodo potremmo andare incontro a numerosi problemi economici, riguardanti patrimonio e finanze.

Il lavoro creerà confusione e potrebbe condizionare la sfera sentimentale. Occhio ai giorni del 14 e 15, ma anche al 21 e 22 marzo. Le crisi col partner sono in agguato e la pazienza che avremo sarà davvero agli sgoccioli. Il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento anche negli ultimi giorni del mese. Ci vorrà parecchia pazienza.

Partenza in sordina per il Leone

La situazione potrebbe non rivelarsi migliore per il segno del Leone. La grinta e la determinazione che ci contraddistinguono potrebbero non bastare a superare le difficoltà di inizio marzo. Sul lavoro ci attendono diverse sfide, mentre conferme e proposte potrebbero tardare a presentarsi.

In amore finiremo in discussioni e momenti di tensione con chi ci sta vicino. Il nostro ardore potrebbe aiutarci a uscirne vincitori. Vi saranno giorni in cui le forze mancheranno e saremo piuttosto agitati. Potremmo incappare in qualche dolore articolare.

Sarà tutt’altro che una valanga di fortuna a travolgere questi segni zodiacali castigati dai pianeti ostili a partire da marzo

Il segno dei Gemelli potrebbe essere un possibile indiziato ad affiancarsi ai due precedenti sventurati, anche se la situazione resta in bilico. Ci sarà un momento difficile anche a febbraio e potrebbe proseguire anche il mese successivo.

Dal 10 al 27 marzo ci preoccuperemo per il nostro conto in banca. Per le coppie, invece, potrebbe esserci qualche situazione da risolvere con i propri genitori. Sarà importante mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Il lavoro potrebbe sollevarci il morale con qualche buona notizia, soprattutto il 9 e 10 marzo. Prendiamoci cura di noi stessi e del nostro fisico.