L’oroscopo a cui molti di noi si affidano può avere una doppia faccia. Le sue previsioni possono essere rosee e far sperare bene chi ci crede; altre volte, purtroppo, sono da mettersi le mani nei capelli.

Gennaio quasi alle spalle lascia spazio al nuovo mese, che non sarà felice proprio per tutti. Per alcuni segni andrà a gonfie vele, per altri, infatti, potrebbe rivelarsi un periodo di nervi tesi e morale che stenta a decollare.

Oggi vogliamo occuparci proprio di questi ultimi e svelare quelli che dovranno temere particolarmente il mese alle porte. Infatti, c’è chi sarà baciato dalla fortuna, ma per questi segni iellati febbraio sarà un mese complicato in amore e sul lavoro. Scopriamo quali sono e se, per pura sfortuna, anche noi vi apparteniamo.

Ariete col freno a mano tirato

Il primo segno a incepparsi il prossimo mese potrebbe essere quello dell’Ariete. Non fraintendiamoci, ci metteremo un sacco di impegno per far andare bene le cose, ma senza troppo successo.

In amore ci saranno delle complicazioni; per le coppie già afflitte dai problemi sarà molto importante non cedere al nervosismo.

Anche la salute stenterà a decollare, in particolare nei primi giorni del mese.

Gemelli nel caos ma con qualche speranza

Problemi anche per i Gemelli a febbraio; l’agitazione prenderà il sopravvento, così come il nervosismo. Saremo confusi e non riusciremo a pianificare a dovere il futuro e fare progetti a lungo termine.

Le stelle non ci saranno amiche e potremmo soffrire anche in amore. Occhio soprattutto a chi ha iniziato il rapporto di recente. Ci servirà un bel po’ di grinta e determinazione per venire a capo di questa situazione.

I nativi del segno del Cancro dovranno prepararsi al mese di febbraio facendo più di uno scongiuro per quello che potrà accadere. Infatti, potremmo venire penalizzati praticamente su tutti i fronti. La salute sarà tutt’altro che di ferro e potremmo sentirci affaticati e in preda alla stanchezza.

In ambito professionale le cose non andranno meglio. Sul lavoro non ci sentiremo a nostro agio e saremo piuttosto cupi. Ragioniamo sulle questioni e non diamo nulla per scontato. Mese complicato anche per i sentimenti: i dubbi di coppia sono dietro l’angolo.

Bilancia agitata

La parola d’ordine per i Bilancia sarà pazienza. Febbraio vedrà giorni difficili, a partire dal campo lavorativo. Potremmo avere diverse noie anche in amore, soprattutto se il nostro rapporto non era facile già all’inizio. Per non incappare in problemi di salute scomodi, poi, manteniamoci a riposo ed evitiamo di strafare.

