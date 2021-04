Sarà sufficiente la reazione di questa settimana a scongiurare un ribasso sul Ftse Mib Future?

La domanda è legittima in quanto dopo quanto scrivevamo settimana scorsa (Il Ftse Mib Future è pronto a scendere in area 21.500 prima di una forte ripartenza al rialzo), le quotazioni hanno reagito chiudendo la settimana al rialzo e recuperando il livello in area 24.220 rotto precedentemente.

Una dimostrazione di forza importante, ma che non convince al 100% in quanto non è riuscita a superare il massimo precedente. Bisogna, quindi, sempre essere molto prudenti e attendere l’evoluzione di settimana prossima.

Qualora dovessimo assistere a una continuazione del rialzo, allora vedremmo le quotazioni tenere il supporto in area 24.220 e andare a segnare un nuovo massimo annuale. In questo caso si dirigerebbero verso l’obiettivo successivo in area 26.040 (III obiettivo di prezzo) dove dovremmo assistere con elevatissima probabilità a un ritracciamento.

Se, invece, dovessimo assistere alla ripresa della discesa, il Ftse Mib Future è pronto a scendere in area 21.500 prima di una forte ripartenza al rialzo.

Sul mensile, invece, tutto procede come da copione. Solo una chiusura mensile inferiore a 21.720 farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo.

Sarà sufficiente la reazione di questa settimana a scongiurare un ribasso sul Ftse Mib Future? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 16 aprile il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.504 in ribasso dello 0,92% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,32%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile