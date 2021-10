Cambiare taglio o colore di capelli ogni tanto fa sicuramente bene. Soprattutto quando arriva la nuova stagione. Infatti, quando si dà una svolta alla propria chioma, è un po’ come se si cambiasse vita. La nostra immagine, c’è da dirlo, viene completamente rivoluzionata quando decidiamo di fare un cambiamento del genere. Per non parlare poi del nostro look. Per quanto riguarda i tagli, potremmo chiedere consiglio al nostro parrucchiere.

E, in alternativa, potremmo cercare qualche spunto in questo nostro precedente articolo. Qui, infatti, sarà possibile vedere quale chioma si adatta a noi in base al nostro segno zodiacale. E parliamo ora della tinta. Bisognerebbe sempre scegliere il colore di capelli adatto a noi e, soprattutto, al nostro stile. E in questo caso possiamo aiutarci anche con le nuove tendenze. Sbirciando tra le mode che si imporranno durante questo inverno, potremo certamente trovare quella più adatta a noi e decidere se prendere la strada del cambiamento.

Sarà questo il colore di capelli più invidiato dell’inverno che ci farà apparire giovani e di tendenza

Il colore che decidiamo di dare ai nostri capelli può donarci un look totalmente nuovo e fuori dal comune. Ci basterà seguire le mode e i consigli, capire quali siano le tendenze del momento e scegliere secondo il nostro gusto quella più adatta a noi. Oggi vogliamo consigliarne una in particolare che sicuramente catturerà l’attenzione di molti. Stiamo parlando così della fantastica tonalità per la chioma che si ottiene con la tecnica del Crystal Illuminage. Infatti, sarà questo il colore di capelli più invidiato dell’inverno che ci farà apparire giovani e di tendenza.

Ecco in cosa consiste nell’esattezza il Crystal Illuminage

Presentiamo nel dettaglio questa tecnica che sta davvero spopolando e che sarà una delle più richieste per il prossimo autunno. Il Crystal Illuminage, infatti, ha una parola d’ordine che sicuramente farà piacere a molti: si tratta della naturalezza. Simile al Balayage, questa tipologia di colorazione può donare una vita completamente nuova ai nostri capelli. Si pone il colore sul capello per poi essere illuminato con dei giochi di chiaro-scuro che donano lucentezza al viso e alla chioma stessa. Per lo più viene usata la base bionda, che ben si adatta a uno stile di capello chiaro e leggero.

La chioma apparirà quindi totalmente naturale, perché il colore stesso non sembrerà assolutamente tinto. Non si partirà, infatti, dalla cute, ma si andranno ad apporre delle sfumature che faranno apparire il capello uniforme e decisamente più lucente. Chiediamo al parrucchiere se il colore derivante da questo tipo di tecnica può essere adatto al nostro viso, e cerchiamo di capire se potremo provarlo per questo inverno per essere fresche e di tendenza.