Il trucco è indubbiamente un’arte.

Sarà capitato più o meno a tutti, passando del tempo sui social, di imbattersi in dei video tutorial di truccatori professionisti e restarne impressionati.

Ci sono tecniche in grado di trasformare completamente l’aspetto di una persona, migliorare o nasconderne i difetti e metterne in risalto i punti di forza.

Spesso però questi video oltre a presentare delle tecniche non certo semplici da replicare, promuovono l’utilizzo di prodotto decisamente costosi.

Sono meccanismi di marketing sui quali non possiamo di certo intervenire, ma qualche consiglio low cost per risparmiare anche in questo ambito non guasta.

È per questo che oggi vogliamo parlare dei molteplici usi di un unico prodotto, col quale è possibile fare un trucco viso completo, semplice e d’effetto.

Basta un solo prodotto per un luminoso trucco completo degno dei migliori make up artist

Con i consigli che proporremo non pretendiamo di certo di “cambiare i connotati”, ma possiamo sicuramente risolvere un problema dell’ultimo minuto a costo zero.

Trucchetti utili sia per chi ama avere un aspetto acqua e sapone sia per completare dei make up più elaborati.

Sono probabilmente pochi, infatti, a sapere che basta un solo prodotto per un luminoso trucco completo degno dei migliori make up artist.

Il prodotto in questione è il rossetto (anche in versione gloss), che ha ben 5 fantastici usi alternativi per essere favolose risparmiando.

Possedere qualche rossetto in diverse nuance e consistenze può davvero permetterci di giocare con la fantasia e col colore, evitando grosse spese.

Tutti gli usi “furbi” di questo prodotto

Al posto del fard

Per colorare le gote e apparire subito più sane e luminose, può bastare picchiettare un po’ di rossetto sulle guance e sfumarlo con una spugnetta.

Al posto dell’illuminante

Con un gloss potremo andare ad illuminare e creare dei bellissimi punti luce.

Tra l’altro l’effetto glow è stato il protagonista di tutte le passerelle anche nella recente settimana della moda milanese.

Come ombretto

Con un rossetto cremoso, magari in una nuance non troppo “shocking”, è possibile creare splendide sfumature sulle palpebre.

Come eyeliner

I rossetti liquidi, ad asciugatura rapida e a lunga durata, sono perfetti anche per divertenti e definite linee colorate.

Basterà avere a portata di mano un pennellino sottile, anche di un vecchio eye liner.

Come balsamo labbra colorato

Infine, se vogliamo ottenere delle labbra dall’aspetto rimpolpato e naturale, possiamo picchiettare leggermente del rossetto sulle labbra, distribuirlo con un dito e passare del burro cacao.

