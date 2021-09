Cucinare non serve solo a portare qualcosa in tavola durante i pasti principali. Preparare un piatto, infatti, è una vera arte. E si può decidere di provare una ricetta per le più svariate ragioni. Per esempio, possiamo imparare a cucinare pensando alla nostra salute. E nel nostro precedente articolo “Questo piatto poco conosciuto allontanerà problemi cardiovascolari e aiuterà la salute delle ossa e la coagulazione”, consigliamo proprio una ricetta in merito. Oppure, possiamo realizzare una ricetta per ricordare un luogo che abbiamo visitato durante un viaggio e che ci manca terribilmente. E in questo nostro precedente articolo, diamo proprio la soluzione a questo desiderio. E oggi vogliamo offrire un’altra ricetta davvero gustoso che ci porterà in un luogo lontano da noi e che ci farà provare i sapori di una terra che forse ancora non abbiamo visto.

Trascorrere una serata totalmente diversa grazie a questo gustoso ingrediente che abbiamo quasi tutti in casa

Oggi cerchiamo di andare con la mente in Angola. Forse non tutti hanno visitato questo luogo meraviglioso, ma quantomeno oggi avremo la possibilità di avvicinarci ai suoi sapori. E potremo farlo preparando una ricetta tipica gustosissima. Si tratta della cocada amarela, un dolce delizioso che ci lascerà con l’acquolina in bocca. Per realizzarlo, ci serviranno soprattutto delle uova. Nello specifico, dovremo procurarcene 6. Infatti, potremo trascorrere una serata totalmente diversa grazie a questo gustoso ingrediente che abbiamo quasi tutti in casa! Inoltre, cerchiamo di avere in casa:

2 bicchieri di acqua;

2 chiodi di garofano;

1 bicchiere di zucchero;

½ cocco;

cannella.

Preparazione

Per prima cosa, mettiamo in una ciotola i tuorli d’uova. Successivamente, dedichiamoci al cocco. Grattugiamolo dopo averlo tagliato in piccoli cubetti e lasciamolo un attimo da parte. In un tegame, poi, versiamo lo zucchero, i chiodi di garofano e l’acqua e lasciamo su fuoco lento finché il nostro composto non raggiungerà lo stato di ebollizione. Quando vedremo che starà bollendo, togliamo i chiodi di garofano e, al loro posto, aggiungiamo il cocco. Lasciamo il tutto ancora sul fuoco, mescolando fino a che non vedremo gli ingredienti agglomerarsi e diventare densi. Ora, spegniamo il fuoco. Intanto riprendiamo i nostri tuorli e iniziamo a sbatterli, per poi versarli nel composto di cocco, zucchero e acqua. Rimettiamo il tutto sul fornello per circa 8 minuti. Successivamente, lasciamo che il nostro dolce si raffreddi e, a piacimento, spargiamo della cannella prima di servirlo.