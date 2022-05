In svariati Paesi del Mondo, venerdì 13 è considerato un giorno particolarmente sfortunato. Questa superstizione deriverebbe principalmente dalla combinazione di due elementi provenienti dalla religione cristiana:

il giorno della crocifissione di Gesù (avvenuta appunto di venerdì);

il 13, che è il numero dei commensali presenti durante la sua Ultima Cena.

Tuttavia quest’associazione tra il 13 e la sfortuna ha origini addirittura ben più lontane. Infatti, presso parecchie civiltà antiche, come gli Scandinavi e i Babilonesi, questo numero era considerato portatore di sciagure. Inoltre, anche in tempi più recenti, la serie di film intitolata “Venerdì 13” è diventata un cult della produzione cinematografica a stampo horror.

Insomma, di esempi se ne possono fare a bizzeffe ma, come tutte le superstizioni, lasciano un po’ il tempo che trovano. Infatti, secondo l’oroscopo, il venerdì 13 di quest’anno non sarà così infausto come da tradizione. Al contrario, questa data porterà molta fortuna ad alcuni segni zodiacali, anche grazie alla presenza della Luna in Bilancia, in opposizione a Venere.

Sarà l’unico venerdì 13 del 2022 ma porterà un’immensa fortuna a questi 3 segni zodiacali

Un segno che sarà particolarmente favorito da quest’opposizione sarà il Toro. Per quest’ultimo, infatti, il mese di maggio è partito abbastanza bene, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Tuttavia, il bello deve ancora arrivare, perché il 13 maggio anticiperà un weekend davvero indimenticabile sotto l’aspetto dei sentimenti. Infatti, questa tappa segnerà l’inizio di un periodo favorevole per l’amore e per la stabilità familiare. Inoltre, questa serenità avrà un impatto positivo anche sulla produttività al lavoro, con un conseguente aumento dei guadagni.

Un altro segno zodiacale che riceverà un’enorme fortuna in questi giorni sarà lo Scorpione. Per i nati dal 23 ottobre al 21 novembre l’ultimo periodo potrebbe essere stato veramente molto difficile da superare. Gli astri e i pianeti hanno aiutato ben poco e, anzi, in certi momenti si sono messi proprio di traverso. Tuttavia, dalla metà di maggio in poi, ogni aspetto della vita tenderà a migliorare, anche se bisognerà metterci un bel po’ di impegno.

Infine, sta per cominciare un periodo veramente straordinario anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Finalmente, dopo un periodo un po’ incerto, si potrà iniziare a raccogliere i frutti del duro lavoro di questi mesi. Oltre alla Luna, arriverà in soccorso anche Giove che, nel segno dell’Ariete, sta portando diversi segni zodiacali al successo. La seconda parte di maggio, però, sarà soprattutto fortunata nei sentimenti. Infatti, ben presto, le relazioni già stabili da qualche anno potrebbero passare al livello successivo, magari iniziando una convivenza o programmando le nozze. Quindi, sarà l’unico venerdì 13 del 2022 ma per questi segni è in arrivo un cambio di rotta che migliorerà sensibilmente la loro vita.

