Lunedì 16 maggio, intorno alle ore 06:15 italiane, avremo finalmente l’occasione di ammirare il quinto plenilunio di questo 2022. Fin dai tempi più antichi, la Luna piena di maggio è fra gli eventi astronomici più importanti dell’anno solare. Infatti, presso i nativi americani, ad esempio, essa veniva riconosciuta come la “Luna dei Fiori”, poiché la sua apparizione coincideva con la fioritura di numerose piante.

Quest’anno lo spettacolo del plenilunio sarà impreziosito anche da una meravigliosa eclissi lunare totale, che avrà luogo a partire dalle ore 03:32. Anche se la sveglia non è delle più comode, per gli appassionati questo sarà un evento assolutamente da non perdere. L’eclissi parziale è prevista intorno alle 04:28, mentre intorno alle 05:29 inizierà l’eclissi totale vera e propria, che giungerà al suo massimo alle 06:11.

Nel corso di questa eclissi, la Luna assumerà anche delle sfumature di colore rosso, dovute alla rifrazione dei raggi solari che attraversano l’atmosfera della Terra.

Secondo l’oroscopo il plenilunio, associato a questa particolare eclissi, influenzerà in maniera positiva quasi tutti i segni dello zodiaco. Tuttavia, saranno in particolare 3 quelli che riceveranno molta fortuna grazie a questo evento astronomico.

Ecco la Luna piena rossa di maggio che grazie alla sua eclissi migliorerà le sorti di questi 3 segni ricoprendoli d’oro e di fortuna

Il primo segno che verrà letteralmente travolto da un’enorme fortuna sarà l’Ariete. Questo mese è iniziato davvero con il piede giusto, ma per molte persone il bello deve ancora arrivare. Infatti, proprio il 16 maggio si registrerà un picco di questo periodo favorevole.

I maggiori effetti positivi si riscontreranno al lavoro e in famiglia, dove regneranno serenità ed armonia. Attenzione però a non essere troppo impulsivi, perché verso la fine del mese potrebbe crearsi qualche attrito soprattutto con alcuni amici.

La Luna piena e l’eclissi porteranno una valanga di positività anche per i nati sotto il segno della Vergine. Dopo mesi duri, caratterizzati da alti e bassi, finalmente maggio segnerà una vera svolta. Tuttavia, bisognerà attendere la metà del mese per far sì che l’influenza negativa di Marte svanisca del tutto. Anche in questo caso, quindi, la “Luna dei Fiori” cascherà veramente a pennello.

Grazie a questo evento astronomico, infatti, gli affari inizieranno finalmente a girare, soprattutto per liberi professionisti e commercianti.

Il vero latin lover di maggio

Oltre all’Ariete e alla Vergine, un altro segno che sarà ricompensato dalla sorte sarà quello dei Pesci. Questa volta, però, il mese di maggio sarà particolarmente favorevole per i sentimenti, mentre resterà abbastanza stabile per gli altri aspetti della vita.

Questo periodo, infatti, sarà ideale per i single che stanno cercando l’anima gemella, perché presto potrebbero trovarla. Inoltre, anche per le coppie fidanzate o sposate da diverso tempo, questo potrebbe essere il momento giusto per fare un ulteriore passo decisivo.

Quindi, ecco la Luna piena rossa di maggio che premierà questi 3 segni zodiacali inondandoli di gioia, fortuna e benessere.

