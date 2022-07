Durante la stagione estiva, ci sono diversi problemi che alcuni di noi si trovano a sperimentare e che appaiono difficili da gestire. Tra questi, basti pensare che ce ne sono diversi che nascono a causa dell’abbigliamento durante questa stagione, molto più risicato e corto. Bisognerebbe pensare, tra i vari problemi che molti vivono, al fastidio dovuto allo sfregamento delle cosce, per esempio. In questo caso, infatti, parliamo di una situazione che si viene a creare in modo naturale quando si cammina per alcuni di noi. Ma che sicuramente in tanti vorrebbero evitare, dati gli arrossamenti, le bollicine e il fastidio che si può provare. In questo caso, quindi, c’è bisogno di attrezzarsi per risolvere la situazione.

Non far sfregare le cosce durante l’estate sarà un gioco da ragazzi e potremo andare in giro con molta più tranquillità e leggerezza

Ovviamente, per evitare che le gambe sfreghino, possiamo iniziare dalla scelta dei pantaloni adatti. Potremmo indossare, infatti, dei pantaloni lunghi, leggeri e simpatici, che possano valorizzare la nostra figura. Ma, quando il caldo è decisamente troppo, ovviamente la scelta ideale ricade su pantaloncini, vestiti e gonne che lasciano le cosce scoperte. E, in questo caso, dovremmo attrezzarci per provare a evitare che queste ultime sfreghino tra di loro, creando attrito e spesso un fastidioso dolore che sarebbe meglio eliminare. Forse c’è un piccolo trucco di abbigliamento che ancora pochi conoscono ma che potrebbe decisamente fare al caso di moltissimi di noi.

Sarà la svolta dell’estate questo geniale trucco che non fa sfregare le cosce evitandoci arrossamenti e snellendo tantissimo le gambe

Ma la vera svolta, comunque, riguarda un capo che pochissimi conoscono ma che è davvero utile in questo caso. Stiamo parlando delle formidabili bandelettes, delle fasce che sono state create appositamente per le cosce. Infatti, queste fasce specifiche vengono posizionate facilmente intorno alla parte della coscia che solitamente si sfrega con l’altra. In questo modo, quando cammineremo, potremo evitare il dolore dovuto a questa situazione con grande facilità.

In più, le bandelettes contengono anche la pelle delle cosce, soprattutto quella interna, dando anche un’idea di gamba più snella e slanciata. Sicuramente, possiamo dire che sarà la svolta dell’estate questo geniale trucco che ancora pochi conoscono ma che vale davvero la pena di provare. Potremo indossare le bandelettes sotto ogni tipo di outfit. Basterà ricordarci di sceglierle color carne per non avere problemi con alcuni abiti e per evitare che si vedano sotto gonne e vestitini.

Lettura consigliata

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi