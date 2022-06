Il cellulare, oggigiorno, è l’oggetto che ci consente di essere più comunicativi. Ci permette di fare di tutto: dal telefonare, all’inviare messaggi, ad acquistare e pagare prodotti, a fare e inviare foto e video. Solo per citare le operazioni più comuni a disposizione con questa scatoletta magica.

Certamente scrivere messaggi è uno dei modi più utilizzati per comunicare col cellulare. Molti lo preferiscono addirittura alle chiamate dirette. Forse perché mantiene un po’ la distanza e lascia fuori l’emotività, che invece trasmette la voce. Sicuramente è un modo più discreto e probabilmente per questo molto utilizzato. Ci sono diverse applicazioni che permettono lo scambio di messaggi. Fra le più note troviamo Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger e altre.

Una delle applicazioni più utilizzate sui cellulari è WhatsApp. È utile per inviare messaggi, documenti, foto e altri file. Gli invii sono tutti codificati, per cui risultano sicuri. Ultimamente ha ricevuto una possibilità in più non indifferente. Dapprima quando si ascoltava un messaggio vocale in una chat, non si poteva migrare in un’altra. Succedeva che il messaggio, che si stava ascoltando, si interrompeva. Invece da qualche tempo questa operazione è possibile.

Se abbiamo ricevuto un messaggio lungo, vorremmo ascoltarlo. Ma a volte si ha la necessità allo stesso tempo di controllare nuovi messaggi o scrivere qualcosa. Ora tutto questo è possibile, senza perdere l’ascolto del messaggio. Basta cambiare semplicemente chat e il messaggio non si interromperà.

Sarà facilissimo scrivere sul cellulare messaggi colorati o in grassetto su WhatsApp e social con questi velocissimi trucchi

Ciò che però non è possibile fare, è inviare testi a colori o con caratteri diversi con WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook e altri. Ora tutto questo è sormontabile, sia con i telefoni Android che con gli iPhone. Basta scaricare l’applicazione gratuita nella versione base, Stylish Text. Con questa app è possibile comporre in vari stili e dare un colore al testo. Basta operare attraverso le impostazioni dell’applicazione. Così sarà facilissimo scrivere sul cellulare messaggi colorati. Applicazioni simili per iPhone sono Font Generator, Text Designer e altre.

Invece è già possibile scrivere in grassetto o in stile corsivo su WhatsApp. Se ad esempio si volesse scrivere in grassetto basta utilizzare questo trucchetto. Per esempio vogliamo scrivere “ciao come stai?” in grassetto. Dovremmo scrivere in questo modo *ciao come stai?*. Automaticamente WhatsApp cambia la frase in grassetto. Per ottenere il corsivo invece usiamo il trattino basso, secondo l’esempio: _ciao come stai?_

In ogni caso per scrivere in grassetto, corsivo o altro su WhatsApp, basta evidenziare il testo col dito. Tenere premuto sul testo evidenziato e rilasciare. Apparirà un piccolo menù in cui è possibile accedere ai cambiamenti desiderati. Un modo semplice per arricchire le proprie conversazioni attraverso i messaggi e sbalordire gli amici.

