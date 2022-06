Da aprile le azioni Giglio Group sono intrappolate tra due livelli di prezzo. Quando potrebbe partire una fase direzionale?

Nell’ultimo anno il titolo Giglio Group ha perso oltre il 35% facendo peggio, seppure di poco, del suo settore di riferimento dove il peggiore è stato MFE B con un ribasso di oltre il 70%. Tuttavia, da inizio aprile le azioni Giglio Group sono intrappolate tra due livelli di prezzo. Neanche un rialzo giornaliero di circa il 15% ha cambiato la situazione.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1,201 euro – 1,359 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni del titolo in esame.

Al rialzo l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 1,68 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si potrebbero collocare in area 2,20 euro, prima, e 2,72 euro, poi.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,904 euro, mentre quello successivo in area 0,424 euro.

Avvertenza sul titolo Giglio Group

Nonostante la capitalizzazione della società sia di poco meno 30 milioni di euro, gli scambi medi giornalieri, tranne in situazioni di eccesso, corrispondono a poco meno di 50.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

È interessante notare che a conclusione della seduta del 17 giugno il volume è risultato essere più che decuplicato rispetto alla media giornaliera dei mesi precedenti. Volumi così alti si erano visti solo a inizio marzo. In quell’occasione l’importante movimento ha anticipato un massimo di medio periodo. Tuttavia va anche osservato che in quell’occasione la chiusura giornaliera, a differenza di quella del 17 giugno, era stata ben lontana dai massimi di seduta.

Prima di concludere, una nota statistica. La probabilità che una seduta di Borsa aperta si concluda senza scambi sul titolo Giglio Group è del 4,2%. Mentre sale all’8% circa la probabilità che si abbiano scambi solo nell’asta di apertura o in quella di chiusura.

Il titolo azionario Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 17 giugno a quota 1,36 euro, in rialzo del 14,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

