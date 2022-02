Il telefono sta diventando sempre meno un apparecchio per telefonare. È un vero e proprio oggetto di intrattenimento e di produzione. Possiamo sicuramente chiamare, ma ancor più chattare sui social, vedere film e video. In più, è facile condividere foto e video fatti da noi stessi.

Fare foto e video con il telefono

Oggi fare fotografie e video è più che mai importante. In effetti, sono tante le occasioni per utilizzare in modo passivo il nostro telefono. Si passa molto tempo a guardare video su Tik Tok o su Facebook a volte per curiosità, a volte per abitudine. Ci divertiamo a vedere e commentare ciò che fanno gli altri. Tuttavia, sarebbe interessante anche utilizzare il telefono per produrre qualcosa di proprio e originale. Potremmo dare spazio, in questo modo, alla nostra creatività.

Fare fotografia potrebbe essere l’occasione per scoprirsi come un nuovo talento. In passato, scattare una foto non era per tutti. Bisognava conoscere molte regole tecniche. Oggi, invece, per foto belle e originali basta adoperare il nostro cellulare al posto delle macchine fotografiche.

Grazie ad alcune app, possiamo trasformare i nostri scatti in veri capolavori, da postare su internet con successo. Non c’è più bisogno di costosi programmi per video o fotografia. Tutto è possibile attraverso lo smartphone. Naturalmente, bisogna conoscere almeno le 3 regole fondamentali per scattare delle belle fotografie.

Per foto belle e originali da postare su Facebook o Instagram, ecco 3 app facili e gratuite per iOS e Android

Al posto dei programmi difficili, riservati ai professionisti del settore, per tutti ci sono le app. Si tratta di piccoli e versatili programmi da telefono sia per le versioni Android come per iOS dell’Apple. Ne scopriamo 3, che sono facili da utilizzare e adatte a diverse esigenze.

Le app hanno due funzionalità semplici per migliorare le foto. Si possono utilizzare delle regolazioni manuali, per migliorare alcuni parametri. Potremmo aggiustare la luminosità, il contrasto, il colore e la nitidezza di un’immagine. In alternativa, vi sono i filtri che offrono delle modifiche pronte. Basta applicare uno di questi per vedere l’immagine trasformarsi in foto spettacolari.

3 app interessanti

Picsart è un’app per fotografia e video, valida sia su iPhone che Android. Importando la nostra foto, si hanno a disposizione trasformazioni diverse dell’immagine. Una molto interessante permette di rendere lo sfondo più o meno trasparente oppure di sostituirlo con un altro.

Valida anche per i sistemi Android vi è Snapseed, un’applicazione di Google particolarmente versatile per i ritratti. I diversi filtri ci permettono di ottenere bei risultati anche per chi ama i selfie.

Un classico del ritocco fotografico è Adobe Lightroom. Una programma utilizzato dai professionisti sul computer, ma gratuito come applicazione. È l’app che ci permette di elaborare la foto come meglio si vuole. Imparando il ritocco fotografico, potrebbe nascere la passione per la fotografia.