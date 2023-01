Le 6 mostre moda che i veri appassionati di fashion non possono perdere

Al via la stagione delle mostre, non solo quelle d’arte. Con il 2023 in scena anche la moda con exhibition che non si devono assolutamente perdere. Sparse in tutto il Mondo, alcune mostre sono già aperte, altre invece apriranno.

Il calendario della moda ormai si è aperto a Gennaio con le varie passerelle. Quelle stesse che stanno ancora sfilando e creano diversi guai e incomprensioni. Titoli di giornale a parte e commenti social pure, la moda non è solo fashion week, ma entra anche nei musei e diventa qualcosa d’ammirare.

Le mostre sulla moda che sono state fatte nel tempo sono veramente tante, delle bellissime storie che raccontavano la vita di grandi stilisti. Nel 2023 arrivano delle nuove e super interessanti mostre che non possiamo di certo perderci. Alcune sono già in corso e quindi è meglio appuntarsele per non farsele scappare.

Le varie città

Le city dove prenderanno piede le mostre, o lo hanno già preso, sono diverse. Alcune vicine, altre invece lontane. La prima città è Parigi, dove attualmente sta sfilando l’Haute Couture, meta anche facile da raggiungere con un treno oppure aereo. La seconda è Melbourne, un pochino più distante, poi abbiamo New York, Tokyo e Londra.

Le 6 mostre moda che i veri appassionati di fashion devono vedere

Partiamo con la prima che si trova a Parigi. Questa è la mostra LV Dreams, Louis Vuitton. Una exhibition che invita lo spettatore a celebrare i 160 anni di creatività e collaborazioni artistiche della Maison tramite delle stanze interattive che diventano pezzi iconici del marchio.

A Melbourne va in scena invece McQueen: Mind, Mythos, Muse. Una mostra, divisa in 4 sezioni, che mostra più di 120 garments e accessori del creativo. Assolutamente sensazionale è la mostra Thierry Mugler: Couturissme a New York. Organizzata da Metthew Yokobosky, l’exhibit vede esposti più di 100 look, fotografie, disegni e video del genio creativo che era Mugler.

Sempre a New York, però a maggio, arriva Karl Lagerfeld: a line of beauty. Una mostra che ripercorre la creatività del designer tedesco tramite i suoi lavori da Balmain, Chanel, Chloé, Patou, Fendi e il suo eponimo marchio.

A Tokyo c’è invece la mostra Christian Dior: designer of dreams. Questa è la stessa mostra che è stata fatta al V&A di Londra nel 2019. A Londra, ma nel mese di settembre, arriverà al V&A la mostra dedicata a Chanel che racconta l’evoluzione del suo stile e l’establishment del suo nome. Ecco le 6 mostre moda che i veri appassionati di fashion devono vedere in giro per il Mondo. Rimanendo in tema di novità per il 2023, ci sono anche tantissimi libri e film che non possiamo perdere.