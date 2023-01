Occhio a queste idee creative per arredare e ravvivare gli angoli vuoti della casa: basteranno pochissimi soldi

In una casa ci sono sempre degli angoli morti che abbiamo dimenticato di arredare. Le idee creative per ravvivare questi spazi sono veramente tante, anche se non vogliamo spendere molti soldi. Vediamo come abbellire gli angoli vuoti della casa in poche e semplici mosse.

Arredare la propria casa da soli non è sempre così facile, soprattutto se non lo abbiamo mai fatto. Spesso l’emozione prende il sopravvento e ci ritroviamo con dei mobili e oggetti inutili o che poco si intonano con il resto dell’arredamento.

Per non incappare in errori, possiamo sempre affidarci a un professionista. Ma se non abbiamo molto budget allora dobbiamo necessariamente fare da soli.

Occhio a queste idee creative per arredare e ravvivare gli spazi vuoti

Quando ci occupiamo della casa, una delle preoccupazioni maggiori è quella di organizzare nel migliore dei modi le stanze e renderle confortevoli. Ma per quanto impegno ci si possa mettere, dimentichiamo sempre di arredare qualche angolo della casa. Spesso ha una posizione scomoda oppure è troppo stretto.

Non possiamo assolutamente lasciarlo vuoto, perché, soprattutto in una casa di piccole dimensioni, è necessario ottimizzare gli spazi.

Se le soluzioni pensate ci sembrano banali oppure too much, allora vediamo quali sono le idee migliori e soprattutto le più economiche.

La prima soluzione che proponiamo è una pianta. Un complemento d’arredo che non ha un costo eccessivo e che abbellisce il nostro angolo morto. Possiamo scegliere tra tantissime varietà. Ad esempio, la calathea potrebbe essere una buona idea. Una sempreverde di origine tropicale che ha delle foglie molto ornamentali e decorative. Inoltre, la Calathea è perfetta come pianta d’appartamento, perché pare che purifichi e mantenga pulita l’aria.

Ma i piccoli arbusti non sono gli unici complementi d’arredo che possiamo utilizzare.

Basta un po’ di fantasia per creare qualcosa con le nostre mani

Un’altra soluzione economica e facile è quella di utilizzare delle mensole. Possiamo sceglierle sia rettangolari che angolari e sono perfette per abbellire questo spazio. Sono anche molto utili, perché serviranno per poggiare i libri oppure degli oggetti d’arredo.

Se l’angolo vuoto si trova proprio all’ingresso della nostra casa, allora possiamo posizionare un appendiabiti. Molto utile per poggiare giacche, borse e sciarpe.

Se abbiamo un pochino di tempo e soprattutto una buona manualità, possiamo crearlo facilmente anche da soli. Ci basterà una mensola e alcuni pomelli (utilizziamo materiali di riciclo). Occhio a queste idee creative per arredare e ravvivare tutti gli angoli vuoti, senza spendere un soldo.

Ultime 3 soluzioni

Anche una lampada sarebbe una buona idea. Molto utile per creare un punto luce aggiuntivo. Posizioniamola nell’angolo più buio della casa.

Non dimentichiamo gli adesivi da parete. Abbelliscono un angolo senza rovinare i muri. Sono delle decorazioni meravigliose soprattutto se posizionate nella camera dei bambini. Possiamo scegliere tra varie scritte e disegni.

Dipingere l’angolo vuoto, potrebbe essere anche una buona soluzione. Osiamo con i colori e scegliamoli di una tonalità di contrasto. Possiamo dipingere questo spazio da soli senza spendere molti soldi.