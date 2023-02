Sapevi che queste 2 erbacce valgono oro per la salute? Corri subito a cercarle in giardino e nell’orto

Tutti temono le erbacce, perché rovinano le piante del giardino e dell’orto. Basta una piccola distrazione che si impossessano velocemente del terreno. Ma non tutte sono da buttare via. Ecco quindi 2 piante infestanti che hanno un grande valore nutrizionale e non solo. Scopriamo insieme di quali erbe si tratta.

Chi coltiva e si prende cura delle piante deve, almeno una volta, fare i conti con le fastidiose erbe infestati che mettono a rischio la salute e la bellezza del nostro giardino e dell’orto.

Parliamo di piante spontanee che crescono velocemente e senza nessun controllo. Ospiti indesiderati che non ci danno tregua in nessun mese dell’anno.

I semi sono talmente piccoli che vengono facilmente trasportati dal vento, arrivano nei nostri terreni e germogliano rapidamente senza alcun tipo di cure.

Ma perché le erbe infestanti sono pericolose?

Le erbe infestanti sono dei veri e propri parassiti che possono vivere in qualsiasi terreno. Entrano in competizione con le piante già esistenti e rubano loro, l’acqua e i nutrienti. Delle volte crescono così fitte che sottraggono alle coltivazioni anche la luce.

È importante, quindi, riconoscerle per cercare di agire prima che prendano totalmente il controllo del terreno.

Ma in realtà non tutte le erbe infestanti sono da estirpare. Infatti, alcune assumono un grande valore non solo per il giardino, ma anche per la nostra salute.

Sapevi che queste 2 erbacce valgono oro per la salute?

Parliamo di 2 erbe in particolare: l’ortica e la portulaca.

L’ortica è spesso un ospite indesiderato che cresce velocemente e provoca anche irritazioni alla pelle.

Ma non tutti sanno che, dal punto di vista nutrizionale, potrebbe apportare vitamine e minerali utili per il nostro benessere. Utilizziamola in cucina sempre cotta. L’ortica ha un sapore simile a quello degli spinaci, ed è perfetta per preparare delle ottime frittate e delle torte salate. Aggiungiamola anche nell’impasto del pane.

Inoltre, le foglie dell’ortica, contengono potassio e magnesio, molto utile per rendere il terreno più fertile.

Ma come realizzare un concime naturale?

Dobbiamo lasciare macerare 1 kg di ortiche per ogni 10 litri di acqua. Trascorso un tempo di 10 giorni possiamo filtrare il liquido e innaffiare le nostre piante.

Un consiglio. Raccogliamo l’ortica sempre indossando un paio di guanti, perché la superficie delle foglie possiede dei peli urticanti molto fastidiosi.

Omega 3 e vitamine

La portulaca è una pianta strisciante che si presenta con

delle foglie molto carnose. Cresce tutto l’anno, soprattutto nei luoghi caldi e si adatta a qualunque tipo di terreno.

È una pianta dal sapore fresco, aspro ma molto gradevole. Ma non solo, la portulaca sarebbe anche un’ottima fonte di vitamine e soprattutto di Omega 3. Parliamo di acidi grassi buoni, utili per contrastare il colesterolo e i trigliceridi.

La portulaca può essere mangiata sia cotta che cruda. Aggiungiamola alle zuppe o nelle frittate. Ma è anche perfetta per insaporire le insalate.