Balsamo o burrocacao per le labbra secche? Scopri il prodotto da tenere sempre in borsa!

Le labbra sono una delle parti più delicate del nostro corpo. Per questo motivo soprattutto durante la stagione invernale dobbiamo proteggerle. Uno dei problemi più comuni è sicuramente la secchezza e la formazione di pellicine. Scegliere il prodotto giusto è quindi fondamentale. Scopri la differenza tra balsamo e burrocacao per salvare le labbra questo inverno.

Il freddo non solo secca la nostra pelle, ma ci porta anche un altro problema. Si tratta delle labbra screpolate. Soprattutto se c’è molto vento, questo fastidio potrebbe accentuarsi. La disidratazione delle labbra è molto comune nei mesi invernali, ma potrebbero anche essere la conseguenza dell’età, ma anche delle nostre abitudini.

Mordicchiare in continuazione le labbra potrebbe aumentare la secchezza, ma anche creare piccoli tagli. Per eliminare il fastidio ci sono due prodotti che ci potrebbero aiutare. Questi sono il burrocacao e il balsamo per le labbra. Ci sono, però, delle differenze e diversi metodi di utilizzo. Scopriamoli insieme, in modo da utilizzare quello più corretto per le nostre necessità.

Balsamo o burrocacao per le labbra secche? Attenzione alle differenze!

Spesso utilizziamo questi due prodotti indistintamente, ma i due hanno delle differenze molto importanti. Confondendoli potremmo non utilizzarli nel modo corretto e quindi non avere il massimo beneficio. Le labbra, in particolare, sono molto sensibili per diversi motivi.

Questa parte del viso sarebbe sprovvista di cheratina. Per questo motivo si formerebbero pellicine e si seccano facilmente.

L’idratazione per questa parte del corpo è, quindi, fondamentale, soprattutto durante le stagioni più fredde.

Il burrocacao per labbra morbide

Uno dei prodotti più utilizzati è sicuramente il burrocacao e anche il più conosciuto tra i due prodotti. Non manca mai in borsa ed è molto economico. I suoi principi attivi sono molto efficaci per idratare e rendere morbide le labbra. Le nutre in profondità e svolge un’azione curativa contro le screpolature.

L’uso prolungato del burrocacao può portare anche benefici nel tempo. Potremo notare più morbidezza e ridotta formazione di pellicine. Ce ne sono vari tipi, tra cui il più popolare è sicuramente in stick. Applichiamolo di sera, in modo che non si tolga se beviamo o mangiamo.

Il balsamo per una maggiore protezione

Il balsamo labbra è, invece, un prodotto completamente diverso. Infatti, non ha solo una funzione di idratazione per le labbra, ma le protegge dagli agenti esterni. Al suo interno ci sono cere e burri naturali, ma anche sostanze nutritive.

In questo modo, non solo nutriremo le labbra, ma le proteggeremo dal freddo. Per questo motivo il balsamo va applicato più volte durante il giorno e dovrebbe essere il vero prodotto da tenere in borsa. Ne esistono anche di colorati, che fanno anche da rossetto leggero.

Quindi, dobbiamo scegliere il balsamo o burrocacao per le labbra secche? Utilizzare entrambi i prodotti sarebbe indubbiamente l’ideale, ma se dobbiamo sceglierne uno dei due, dobbiamo capire le nostre esigenze. Durante la stagione invernale è sicuramente meglio il balsamo, che eviterà la secchezza. Durante l’anno, però, non dimentichiamoci di applicare regolarmente il burrocacao, in modo curare le labbra e nutrirle per arrivare all’inverno più preparati.