Via i jeans chiari e skinny, se vuoi sembrare più magra e snella ecco come ti devi vestire

Gonne, pantaloni, scarpe col tacco o stivaletti bassi? Cosa dobbiamo indossare per enfatizzare le curve senza sembrare più grosse? Ecco alcuni trucchi che funzionano davvero che ti fanno sembrare più slanciata.

Ogni mattina apriamo l’armadio e cerchiamo di capire cosa mettere che ci faccia sentire bene. Riuscire a vestirsi bene non è così semplice, soprattutto se c’è qualche piccolo difetto che non sopportiamo del nostro corpo. Un po’ di pancetta, la coscia un po’ grossa o le caviglie poco sottili che odiamo tanto. Ma con qualche trucco ed evitando alcuni capi possiamo sentirci belle, magre e a nostro agio anche a 60 anni.

Via i jeans chiari e skinny, se vuoi sembrare più magra niente pantaloni attillati sulle cosce

Sembra assurdo, ma i pantaloni aderenti sono un’arma a doppio taglio per chi ha le cosce un po’ grosse. Invece di sfinare la gamba la fanno sembrare ancora più grossa e sgraziata. I pantaloni dal taglio regolare o dritto, invece, sono perfetti per dare slancio alla figura. Attenzione solo a calibrare bene la larghezza della gamba, soprattutto per quelli a palazzo. La lunghezza deve essere perfetta, quindi ok alla scarpa dal tacco più alto. Evita assolutamente che il pantalone faccia difetto, altrimenti sembrerai più tozza e bassa.

3 trucchi per sembrare più magra da provare subito

Sostituisci i jeans e i pantaloni attillati con dei modelli più svasati alla caviglia. Sono perfetti i modelli bootcut e quelli che vengono chiamati flare. Se hai il busto ben proporzionato puoi osare con quelli a vita alta che regalano ancora più slancio alla figura. Un altro trucchetto è quello di utilizzare maglie con le righe verticali. Meglio strisce molto strette e maglie dai toni scuri, ma vanno bene anche i maglioncini di lana. Ok a qualche modello oversize molto alla moda, ma meglio che sia un cardigan da portare anche aperto. Con gli ultimi sconti dei saldi, su alcuni siti si possono trovare delle chicche a prezzi stracciati.

Attenzione a cosa metti sotto i vestiti

Per finire, un dettaglio a cui non tutte pensano, l’intimo. Se vuoi sembrare più magra meglio sceglierlo della taglia giusta, in modo che non ti costringa. Quando l’intimo è troppo stretto crea fastidiosi rotolini sulla schiena, sulla pancia e sui fianchi. Quindi buttiamo via l’intimo che non ci sta bene e cambiamolo con uno che accompagna le forme. Così possiamo enfatizzare i nostri punti forti come il decolleté o la vita senza rischiare l’effetto salsicciotto.

È ufficiale, metti via i jeans chiari e skinny se vuoi sembrare più magra e slanciata. Se proprio non vuoi rinunciare ai pantaloni chiari, indossali con una scarpa con il tacco e a punta. Per i jeans skinny, scegli tonalità scure, meglio ancora se nere e abbinaci una scarpa tono su tono.