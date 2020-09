Sapevi che ci potrebbe essere della muffa sul tuo spazzolino elettrico? Ecco come eliminarla.

Comprare uno spazzolino elettrico, per molti, è sicuramente una scelta comoda. C’è, infatti, chi lo trova più utile e sicuro di quello tradizionale. Fin qui, nulla di male. Sono scelte e ognuno prende le proprie per la propria igiene orale. Ci sono, però, dei piccoli lati oscuri che non tutti conoscono. Lo spazzolino elettrico, infatti, nasconde una spiacevole sorpresa. Non si tratta di nulla di grave. E, soprattutto, è un problema che si può facilmente risolvere. Ma bisogna esserne a conoscenza per agire. Tu sapevi che ci potrebbe essere della muffa sul tuo spazzolino elettrico? Ecco come eliminarla. In questo modo non avrai alcun problema e i tuoi denti saranno al sicuro!

Ecco dove si nasconde la muffa

Molti non lo sanno, ma la formazione di muffa sullo spazzolino è un problema più che comune. Cerchiamo quindi di capire come si può risolvere. Per prima cosa, dobbiamo sapere dove si trova la muffa. Solo in questo modo potremo iniziare a occuparcene. Bene, per vedere se anche tu hai questo problema, stacca la testina del tuo spazzolino. Adesso, guarda attentamente all’interno. Puoi anche farti luce con una torcia per scrutarlo meglio. È lì che si dovrebbe nascondere la muffa! Vediamo quindi come eliminarla.

Come eliminare la muffa dal tuo spazzolino elettrico

Mescola acqua e candeggina. Assicurati di farlo in una bacinella abbastanza grande. Dovrai immergerci, infatti, tutta la testina del tuo spazzolino. Ricorda, soprattutto, di indossare i guanti quando maneggi la candeggina! È per la tua sicurezza.

Ora, prima di immergere la testina, strofinala con il composto di acqua e candeggina e pulisci il manico. Solo dopo aver fatto questo, potrai mettere in ammollo il tuo spazzolino. Lascialo in posa per circa un’ora e, successivamente, risciacqua con cura. Questo passaggio sarà fondamentale. Dovrai assicurarti, infatti, che ogni traccia di candeggina sia completamente rimossa!

Fai la stessa operazione per pulire l’area di congiunzione fra la testina e il manico. Solo così sarai certo che ogni traccia di muffa sarà eliminata.

E tu, già sapevi che ci potrebbe essere della muffa sul tuo spazzolino elettrico? Ecco come eliminarla! In questo modo potrai controllare con accuratezza e mantenere al sicuro la tua salute. Ripeti questa operazione almeno una volta al mese. La tua igiene orale ti ringrazierà!