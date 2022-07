Curare i propri denti, mettere l’apparecchio ai figli o fare un intervento di implantologia dentale rappresentano per alcuni delle spese proibitive. In pochi sanno che ci potrebbe essere la possibilità di curarsi gratis, ricorrendo al servizio pubblico.

Esistono odontoiatri convenzionati o dentisti sociali che si rivolgono alle categorie di persone che non possono permettersi di pagare l’intervento di un odontoiatra.

In Italia ci sono circa 5 mila dentisti convenzionati che potrebbero risolvere i problemi di molti di noi e, ovviamente, ci sono dei requisiti per poter accedere a questi servizi agevolati.

Curare i denti gratis con la mutua e scegliere un dentista convenzionato

Innanzitutto dovremo accertarci di essere tra i possibili destinatari di queste agevolazioni. Come spesso accade, per usufruire dei benefici sociali, è necessario avere un ISEE.

Se il reddito ISEE è inferiore a 8 mila euro o si possiede una Social Card, si potranno ottenere cure dentistiche convenzionate o gratuite.

Ma non è questa l’unica categoria avvantaggiata.

Le donne in gravidanza, a prescindere dal livello reddituale, possono sottoporsi a visite di controllo gratuite. Si possono anche fare controlli ai bambini fino ai 14 anni per prevenire le malocclusioni e altre patologie.

Tutti coloro che hanno un’esenzione da ticket per età, patologie o inabilità al lavoro e presentino un ISEE inferiore a 10 mila euro, potranno ugualmente usufruire delle cure, senza spendere cifre da capogiro.

Trattandosi di cure mutuabili sarà necessario rivolgersi al proprio medico, che compilerà l’impegnativa. Con questa potremo prenotare tramite CUP o presso uno studio che abbia aderito all’iniziativa. Per consultare l’elenco di questi professionisti si può contattare il numero verde dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani o visitare il sito web.

Rivolgendosi ai dentisti convenzionati si pagherà un prezzo notevolmente ridotto rispetto agli studi privati. In occasione della prima visita occorrerà fornire la documentazione attestante il diritto all’agevolazione. Questo consentirà al dentista di emettere fatture di importi irrisori e inferiori rispetto alle normali tariffe.

Quali cure si possono avere in regime agevolato

Oltre ad aver capito come curare i denti gratis con la mutua o spendendo poco, vedremo nello specifico quali cure sono disponibili tramite la mutua. Si potranno fare otturazioni di molari e premolari, l’ablazione del tartaro, l’estrazione di denti non più curabili o la realizzazione di alcune protesi.

Se si rientra nelle categorie sopra indicate, per una visita con ablazione del tartaro si pagherà al massimo 80 euro. Per una protesi totale il costo sarà al massimo di 800 euro. Un’estrazione dentale costerà 60 euro. Questi sono i prezzi massimi che potrebbero essere richiesti.

Ci sono studi dentistici convenzionati che applicano anche tariffe inferiori.

